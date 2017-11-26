“Из какой глуши ты приехала?”-дразнили меня
2017-11-25 17:22
“Из какой глуши ты приехала?”-дразнили меня
А потом Тумас выпил лишнего и залез ко мне в кровать…
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Как подзаработать и насладиться красотой Швеции: опыт украинки, передает Rus.Media. Когда я закончила обучение в университете, я не могла найти работу в Украине, ведь с образованием филолога это непросто. Однако, моя знакомая посоветовала поехать в Швецию по программе “Au-pair”, рассказывает газете “Моя исповедь” 23-летняя Аня.
Это очень интересная программа, которая предусматривает проживание в шведских семьях, выполнение определенных социальных работ (например, уход за немощными стариками или детьми), зато иностранца обеспечивают питанием, карманными деньгами и дают возможность изучать иностранный язык за счет хозяев.
Поэтому, я решила, что в моей ситуации это весьма неплохо. Я не замужем, родители здоровы и еще и работают, а мне так хочется увидеть мир.
Стоимость языковых курсов — около 120 евро за три месяца, “карманные” — до 500 евро в месяц. Работать по этой программе можно год, а после летнего перерыва — приехать еще на год. Программу поддерживает правительство Швеции — она популяризирует местную культуру и язык. А иностранец потом имеет хороший шанс на вступление в одного из шведских высших учебных заведений или даже на разрешение на работу. Претендентов по этой программе отбирают специализированные шведские агентства.
Тем более, я знала, что несколько моих знакомых уже успешно работали на Скандинавском полуострове, поэтому я решила рискнуть и отправила свое резюме.
И через 2 месте я уже собирала чемоданы. Меня ждала семья Н.: отец-одиночка, 45-летний рыжий великан Тумас, и его дети: Эрик (одиннадцатилетняя мини-копия папаши), Сильвия (двенадцатилетняя падчерица из Малави) и двухлетняя Мария. Они живут в Вестеросе. Это город в центральной Швеции, на берегу озера Меларен, один из старейших мегаполисов в Северной Европе.
Его территория была заселена викингами еще до 1000 года. Сейчас это пятый город в Швеции по количеству населения. Тумас работает в крупной машиностроительной компании, хорошо зарабатывает и нуждается в помощи в воспитании детей.
“God natt” — это десять вечера
Сначала мне было трудно из-за того, что я должна была наловчиться в Вестеросе рано ложиться в кровать, ведь вставать приходилось очень рано, в шесть. Так здесь делают все и повсеместно. Иностранцы, приезжающие в Швецию впервые, удивляются: улицы даже крупных городов после 22.00 вымирают.
Шведы спешат домой, потому что привыкли просыпаться с первыми птицами. На восьмой час я везла маленькую Марию в садик, ехали где-то полчаса в городском автобусе, от девяти до одиннадцати у меня были курсы языка, потом бежала домой готовить обед и уже в третий забирала малую из садика.
После этого, встречала со школы Сильвию и Эрика, мы вместе обедали, учили уроки, смотрели мультики, убирали в доме — словом, обычная жизнь многодетной семьи.
В шесть или семь домой возвращался Тумас. Он проверял, в доме порядок, все здоровые и сытые, где-то с полчаса развлек малышку Марию, а потом уединялся в своем кабинете и не выходил оттуда до самой ночи.
Раз в неделю мы с Тумасом и детьми ездили на так называемые большие покупками в один из гігамаркетів. Расплачивался Тумас, а потом примерно пятую часть потраченного высчитывал из моей платы. Например, десяток яиц мы покупали за 5 евро, килограмм творога — за 14 евро, килограмм куриной грудинки — за 12 евро, литр молока — 1,5 евро, а хлеб — примерно 3 евро за буханку.
А вот одежду на распродажах можно было купить почти за бесценок. Я приобрела себе новенький зимний пуховик всего за 30 евро, правда, это было в апреле, когда магазины избавлялись от зимнего ассортимента. Был, правда, момент, когда я чувствовала себя нищенкой. У меня ужасно разболелся зуб, и Тумас отвез меня к стоматологу.
Здесь лечение очень дорогое, небольшая пломба стоили почти 800 евро (это дорого и для шведов, но своим гражданам государство предоставляет субсидию на стоматологические услуги, стимулирует людей заботиться о зубах). Тумас расплатился, а потом высчитывал по 100 евро с каждой моей зарплаты. Поэтому советую всем, кто собирается на заработки в Европу: прежде всего хорошо полікуйте свои зубы.
Языкового барьера с семьей я почти не чувствовала. Шведский относится к германской языковой группы, она во многом подобна немецкой, поэтому мне было не так трудно, как, возможно, тому, кто не учил немецкого. Хотя в современной шведской очень много и английских, и французских слов. Труднее было привыкнуть к другому. Во многом шведы совсем не такие, как мы.
По дому голышом
В Швеции не кричат на детей, а тем более не поднимают на них руки, поскольку это неприлично. Эта страна стала первой в Европе, где законодательно запретили любое физическое наказание детей. Когда кто-то из мигрантов из Азии, Ближнего Востока или Африки (благодаря политике открытых дверей еще до недавнего времени сюда ежегодно приезжали тысячи беженцев) дергает дитя, у шведов вытягивается лицо.
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Ударить ребенка, даже слегка, но публично — это значит сразу загреметь в полицию. А еще здесь учат, что все люди равны независимо от пола — это, как молитву, внушают с детского сада. И девушки, и мальчики на занятиях учатся шить, вязать, ковать железо и готовить.
Я не знала этого и думала, что Эрик меня разыгрывает, когда заявил, что в школе получил домашнее задание: испечь булочки с корицей ко Дню матери (торжественно празднуется 27 мая).
Поэтому, мы пекли всей семьей, даже малая Мария помогала. А Тумас к домашней работе не брался с того момента, как в доме появилась я. Считал, что достаточно платит мне, чтобы совмещала работу няни, уборщицы и кухарки.
Однако, раз в неделю, в воскресенье, он всегда готовил ужин — жарил стейки, нарезал салат и не давал мне и подступиться к кухне. Мол, это его день. Как и большинство шведов, Тумас помешан на экологии: все время проверял, я правильно сортирую мусор. А каждую упаковку с продуктами мониторил на содержание вредных приложений.
Однажды в новостях передали, что какая-то там птицефабрика оштрафована за то, что удерживает кур в тесноте. Приказал мне ни в коем случае не покупать яиц этой агрофирмы — без компромиссов. У нас с Тумасом, к сожалению, не сложились такие доверительные отношения, чтобы узнать, как целый год после гибели жены в автокатастрофе он справлялся с детьми и хозяйством. Жениться второй раз он, судя по всему, не хотел.
Но несколько раз в месяц ходил “на свидание” — женщины на один вечер его вполне устраивали. И мужчина этого не скрывал, иногда, когда был в хорошем настроении, даже рассказывал мне, с какой забавной девушкой вчера познакомился.
В Тумаса была одна изюминка, он вихходив из душа голышом. Эту привычку папаши подражал и малый Эрик. Мне неудобно было спрашивать, почему они так делают. Однажды, уловив мой озадаченный взгляд, Она пояснила: “Нудисты! Если бы я имела такую белую задницу, никогда бы не разделась прилюдно”. Я подумала: “Малая имеет чувство юмора”.
Сильвия, хоть и росла в этой семье с пяти лет, резко отличалась от всех не только цветом кожи, но и характером. Она очень меланхоличная, нередко впадала в депрессию. Девочка все время вспоминала, как в Средиземном море потанули ее мать и сестры — лодка с беженцами перевернулась во время шторма.
Сильвию привезли в Швецию земляки, она дважды переходила из семьи в семью, пока ее не приняли Тумас с женой. Потеря сначала родной, а потом приемной матери стала для Сильвии двойным ударом.
“Откуда ты приехала?”
В июле мы все отправились на Балтийское море. Дети аж прыгали от радости, радовалась и я, ведь мой контракт уже заканчивался, и кто знает, я снова приеду в эти края. Вблизи города Мальме, а это крайний юг страны, самые известные шведские пляжи. Увидев, как в магазине я присматриваюсь к купальнику, Эрик заявил: “Тебе он вряд ли понадобится, прежде всего купи себе крем от солнца. У нас только Сильвия никогда не обгорает”.
На пляже Рибберсборг туристам демонстрируют местную достопримечательность — разрешение купальню для мужчин и женщин, построенную в конце XIX века. А рядом, через несколько метров, — сплошь нудистский мир. К мини-отелю, в котором мы арендовали комнаты, — близенько, и стаи шведов ежедневно ходят туда-сюда в чем мать родила.
Природа здесь прекрасная чистая вода, белый песок, солнце не печет, а температура воды в июле достаточно комфортная — до 22 градусов. Настоящий рай, поэтому со временем я привыкла к царству Адамов и Ев. Но отказывалась загорать без купальника. “Из какой глуши ты приехала?” — дразнил меня Эрик. А его отец пытался убедить, что загорать в трусах среди голых людей неприлично. Шутил: может, арендовать для тебя разрешение купальню?
Но каким бы цивилизованным не пытался казаться Тумас, я видела, какие взгляды он бросал на обнаженную Сильвию. Да и другие пляжники не отводили от нее завороженных глаз. Африканские девушки созревают быстрее европеек. Да и, по моему мнению, каждый нормальный человек не смог бы без головокружения смотреть на Сильвию, когда она представала в своей вызывающей, юной, неприкрытой шоколадной красе.
В предпоследний день нашего отпуска Тумас все испортил. Выпил лишнего и залез ко мне в кровать. Я не кричала, чтобы не разбудить детей — рядом спали Сильвия и Мария. Если бы малой внезапно не приснилось что-то страшное и она не расплакалась бы, Тумас, пожалуй, получил бы то, чего хотел. А так пришлось отползать к двери.
На следующий день просил прощения. Я сказала, что зла на него не держу. Но осадок остался. Дала себе слово: если повезет и во второй раз поеду в Швецию по программе “Au-pair”, никогда не буду жить у отца-одиночки.
Сейчас, мне регулярно пишет Сильвия, рассказывает, что новая домработница, китаянка, уродливая и совсем не понимает шведского. Я беспокоюсь за Сильвию. С одной стороны, для ребенка из бедной Малави это счастье — стать своей в обеспеченной семье. А с другой — нужно иметь большое мужество жить в стране, где в последнее время усилились антимигрантские выступления, и даже в спокойном Вестеросе уже были кровавые столкновения на межрасовому почве.
Совсем не давно Швеция свернула политику открытых дверей. В парламенте проголосовали за новый иммиграционный закон, поэтому власть планирует наполовину сократить количество мигрантов, причем принудительно.
В этом, на мой взгляд, есть резон: еще во время работы в Швеции узнала, что 90 процентов мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока (это более 200 тысяч человек) не работают, живут благодаря социальным выплатам. Поэтому теперь не знаю, удастся ли мне снова оказаться в стране викингов. Но надеюсь на это и говорю: “Adjо, Sverige” — “До свидания, Швеция!”
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Au Pair Danmark