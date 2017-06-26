Из Домницкого исправительного центра сбежал осужденный
26.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
К правоохранителям поступило сообщение от дежурного Домницкого исправительного центра о том, что во время проверки осужденных не обнаружили одного из них (1996 года рождения).
Из собственных источников ЧЕline стало известно, что это уроженец села Прибынь Корюковского района, которого осудили за кражу и мошенничество.
Осужденный сбежал из подсобного хозяйства, но его впоследствии нашли в пгт. Березна возле местной амбулатории.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым