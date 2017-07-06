Ивана Купала 7 июля: наши традиции и приметы
В православном календаре это одно из самых больших праздников во имя Рождества святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня (7 июля). В украинской бытовой традиции его часто называют Ивана Купала (Купала). Купальская обрядность, связанная с днями летнего солнцестояния, уходит своими корнями в дохристианскую древность. Праздники в честь Купалы и Марены долго были предметом недовольства отцов христианской церкви, поскольку этих славянских богов продолжали почитать на киевских землях еще длительное время после принятия христианства.
Описание купальского обряда приводится в Густинскому летописи: «Съ вечера собираются простая чадь обоего пола и сплетаютъ себя венцы изъ ядом зелья или коренья и, перепоясавшись быль, возгнетают огнь, инде же поставляютъ зеленую ветвь и емшеся. По руце около обращаются окрестъ оного огня, поюще свои песни, преплетающе Купала; потомъ презъ оный огнь прескакують, оному бесу в жертву себя приносяще ».
Следует отметить, что нынешнее празднование мало чем отличается от средневекового. Так же жгут костры, прыгают через него или через крапиву (средство магического очистки), чествуют зелье и хлеб. Если в средние века приготовления кулаги, выпеченный хлеб и торжественное поедание их на краю ржаного поля воспринималось как пережитки жертв языческим богам, то в конце XIX и в XX веке эта связь уже не был таким очевидным. Застолье на грани посвящалось Иоанну Крестителю (в народе – Ивану Купайлу), которого считали покровителем земледельцев. При этом, наварив вареников с творогом, символически начинали жатву. Даже если озимые еще не поспевала, принимали серп и зжиналы хоть один сноп, распевая: «Господи, благослови!». Такое взаимопроникновение дохристианского и христианского вообще присуще украинской народной обрядности, а в Троицко-Купальском цикле оно приобретает целостности и органичности.
Обряды вождения девушками Корогод-хороводов вокруг купальского дерева (Купала, Марены, Марины, Морены) постепенно потеряли свой магический смысл и остались игрой, развлечением. После пуска дерева и венков на воду гуляли, пировали: ели вареники, пампушки, ребята пили пиво, иногда водку.
В разных этнографических регионах Украины празднование имело свои характерные черты, присущие всей зоне вообще даже каждой ячейке или населенному пункту в частности. На Волыни, Подолье, Правобережном Полесье за Купала брали ветку груши, сосны, ивы или березы с тремя ветвями. Средняя была «головой», а две боковые – «руками». На «голову» цепляли венок, обвивали ее ожерельем, на «руки» вешали ленты, привязывали цветы, а иногда и бублички, пряники, «орешки». Перед тем, как Купалу топить, ветвь разбирали.
В гуляниях участвовали только неженатые парни и девушки, но собирались к реке всем селом. Женщины и мужчины приносили вареники, Варяница, пиво, водку, угощались сами и угощали молодежь. Запрет взрослым (женатым) участвовать в купальских развлечениях может объясняться тем, что эти гуляния имели выразительный брачный характер. Девушки и парни присматривали себе пару и начинали встречаться в осенних свадеб. Брачные мотивы заметны и в обрядах, и в купальском фольклоре:
Купала на Ивана,
НЗ долине куст калины,
НЗ калине три соловьи,
Три соловьи –
Все три веселенькие.
“Первый соловей
Молодой Василейко.
Купала на Ивана,
На Волыни три зозуленька,
Три зозуленька –
Все три веселенькие.
Первая зозуленька –
Молодая Аннон …
На Полтавщине предпочитали Марена с вишневой ветви, на Слобожанщине – из клена, в Житомирской области – из груши или сосны. Девушки плели венки из мяты, мелиссы, руты, любистока, божьего деревца, чабреца, базилика, резеды и других душистых трав. Иногда делали соломенного Купала, впитывали его в цветы и ленты, сажали под Марену и топили вместе с ней. Там же, на Полтавщине, вместо деревянной Марены мастерили Мару из соломы, а вместо костра использовали целые крапивы. Собирали ее, укутав руки мешковиной или плотной полотном, чтобы не пожалитися. Через эту крапивную имитацию очага перепрыгивали босиком.
Так же использовали крапиву и на севере Черниговщины. На Слобожанщине рвали колючие сорняки, складывали их в три кучи подряд и с разбега прыгали через первую, тогда без разбега через вторую, а затем (уже совсем обессилев) через третью. Часто девушкам уже не хватало сил перескочить последнюю кучу, и они босыми ногами погружались в бурьян. Все вокруг веселились, кроме пострадавших, конечно. По окончании развлечений тот сорняк бросали на огороде на границе (чтобы овощи прибегала) или пускали на воду.
На холмах раскладывали костер и прыгали через огонь, приговаривая:
Ивана Купала!
За целый год прыгала,
Вся беда под ноги стоптала!
Эта поговорка выразительно передает содержание перепрыгиваний через огонь, крапиву, чертополох – очистка от бедствия и предотвращения его на следующий солнечный год. С этой же целью брали старые колеса от телеги, обматывали их тряпками, обвязывали гибкими ветвями ивы, березы, промащувалы смолой или дегтем (чтобы дольше горело), поджигали и пускали с горы. Колеса летели огненным кругом, рассыпали вокруг искры, грохотали и согласно народным представлениям уничтожали на своем пути всякую нечисть, беда и болезни. Наиболее распространенными эти пускание огненных кругов были в горах и предгорьях Карпат.
Девичьи венки, венки и зеленые украшения с Марены, Купала и Мари после праздника надевали на головки капусты – чтобы хорошо росла, на шею лошадям и коровам – для здоровья, цепляли в сарае – чтобы свиньи плодились, в курятниках – чтобы птица хорошо неслась . На Полесье ребята ломали ветви с купальского дерева и пели:
Не идут смотреть,
да не дождался жениться,
кто не получится из Купала,
Чтобы ему ноги поломало.
Присутствующие на празднике женщины подбирали те обломки и несли в огурцы, чтобы огурцы вязались. Говорили, что так же, как в течение целого дня украшают Купайлу, вяжущие на него всевозможные украшения, так обильно и долго будет вязаться завязь на огурцах.
В большинстве районов Украины девушки пускали венки на воду, прикрепив к ним зажженную свечу. Примечали, куда чей венок поплывет. Если он быстро приставал к берегу, а свеча горела ясно до конца, девушка имела шанс удачно выйти замуж в своей деревне. Если свеча угасала, это предвещало какую-то напасть. Боялись, чтобы венок не попал в водоворот и не утонул, потому что это, по поверью, обрекало девушку на скорую смерть. Если венок плыл далеко, девушку имел посватать жених с дальнего края.
Накануне Ивана Купала спосте¬ригалы за погодой и делали предположения относительно будущего урожая: «Когда на Ивана будет просо с ложку, то будет и в ложке» (то есть хорошо уродится) «Если на Ивана гроза, то орехи будут пустые и будет их мало». Особого ухода требовали пчелы, их подкармливали к Ивану, а дальше они сами справлялись: “Корми меня до Ивана – сделаю из тебя пана».
Праздник Ивана Купала приходилось на Петровку – пост, который начинался через неделю после Троицы и продолжался до дня святого Петра – 12 июля. Однако все дни Петровки требовали больших усилий, тяжелого физического труда, так начиналась сенокос. Поэтому практически поста придерживались только пожилые люди и настоящие ревнители веры.
Мужчины ели не только молочные продукты, но даже сало. Шутили: «Великий пост – это пост, а Петровку бабы выдумали, чтобы сыр и масло собр».
На праздник отдыхали, а накануне и на второй день после Ивана работали в полную силу. На покос свозили на телегах продукты, раскладывали костер и варили горячие обеды: кулеш, кашу, разнообразные похлебки. В среду и пятницу все же готовили постное, а в остальные дни блюда Приправляют салом. Ели сало вареное, сыра солонину с чесноком, луком, вареным картофелем, огурцами, редисом и на полдник.
Украинский этнограф М. Маркевич писал в первой половине XIX века: «На покос у нас собираются всем селом; белые шаровары, белые рубашки, точилка, кошелек, люлька и коса напоминают одежду Святослава, а ряды косарей – древние ряды запорожцев. Лагерь на могиле (так называли курганы. – Л. А.), вокруг телеги, яма вырыта, в ней огонь, над огнем котлы, варятся уха, каша; здесь же стоят фуры с запасами – сало, соль, рыба на случай среды и пятницы, и бочка с водкой ».
Бытовало поверье, что на Ивана Купала цветет папоротник. (На самом деле эта реликтовая споровая растение, как известно, не цветет.) Есть немало легенд об удивительном розовый огненный цветок папоротника. По одной версии, тому, кто его добудет, он приносит богатство, по другой – дарит понимание языка животных, животных и растений. Сокровища, найденные с помощью цветка папоротника, не сделают обладателя цветка счастливым, а знание языков животных и растений, только пойдет ему на пользу, если он найдет цветок неожиданно, не ища ее нарочно и не надеясь получить выгоду. Именно такие люди, по древним представлениям, становились знахарями, успешно лечили людей и животных.
Эта народная мифология имела и практическое воплощение. До восхода солнца не только знахари и знахарки, шептухи и костоправы, но и обычные люди для собственных нужд собирали лекарственные растения, потому что они вроде бы приобретали целебной силы именно на Ивана Купала. Зверобой, чабрец, мяту, мелиссу, тысячелистник, золототысячник и другое зелье сушили на чердаках, хранили в полотняных мешках в сухом месте.
Заваривали травяные чаи, употребляли их как обычный напиток и как лекарство. С ароматными травами, перцем и медом также готовили варенуху.
На Полесье на Ивана женщины на рассвете собирали зверобой, мяту, чабрец и т.п. не только для людей, но и для коров. Затем, когда пекли хлеб, делали маленькую «першеньку» корж. Вынув ее из печи, разламывали на две части, вкладывали между половинок целебные травы, соединяли и оставляли на застеленной травой столе охлаждаться. Затем этим хлебом с травой «заправляли» скот, чтобы коровы давали много молока.
К середине XIX века женщины еще придерживались запрета пробовать ягоды к Ивану (как и до Спаса есть яблоки). По поверью, детям женщин, которые пренебрегали этим запретом, Божья Матерь откажет на том свете в ягодах, потому что вроде бы их блюдо матери съели. Поэтому в Купала женщины ягод не употребляли, а уже на праздник готовили много различных блюд с вишнями, земляникой, клубникой, малиной. И мужчины, и женщины, и дети с удовольствием лакомились варениками, пирогами, налистниками, компоты, Варенуху, соковики, запеканками с ягодами.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым