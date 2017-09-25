Итоги дня 22 сентября: Штраф Саакашвили и пожар на Донбассе
2017-09-23 07:43
Итоги дня 22 сентября: Штраф Саакашвили и пожар на Донбассе
Главные события вчерашнего дня.
Иран представил новую баллистическую ракету.
В Иране на военном параде в центре Тегерана продемонстрировали новую баллистическую ракету Хорремшехр. Дальность полета ракеты составляет до 2 тысяч км. Хорремшехр способна нести несколько боеголовок, передает Rus.Media
Новая ракета поступит на вооружение иранской армии в ближайшее время.
Минкульт обновил “черный список” российских артистов
Министр культуры Евгений Нищук подписал приказ о добавление 27 лиц перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
В обновленный список попали актеры и музыканты. Кроме того, в списке оказались иностранцы с российским гражданством: сербский кинорежиссер Эмир Кустурица и актер Стивен Сигал.
Минобороны объявило демобилизацию срочников в Украине
Министр обороны Степан Полторак подписал приказ “Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года”.
Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, которые отслужили установленный время, в следующие сроки:
– военнослужащие срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр – в октябре-ноябре 2017;
– другие военнослужащие срочной службы – в октябре-декабре 2017 года.
Суд оштрафовал Саакашвили за “прорыв” в Украину
Экс-главу Одесской ОГА, лидера движения Движение новых сил Михаила Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Соответствующее решение принял Мостиский районный суд Львовской области.
Суд постановил, что Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 гривен). Также бывшего губернатора Одесской области обязали заплатить судебный сбор в размере 320 гривен.
Под Мариуполем горел военный склад боеприпасов
В Донецкой области возле села Малоянисоль (Николаевского района) на загоревшемся складе одной из воинских частей оперативного командования “Юг” произошли взрывы. Из-за ЧП были эвакуированы 30 человек из ближайших домов.
По факту пожаравозбуждено уголовное производство за умышленный поджог.
ОБСЕ обвинила обе стороны в нарушении перемирия на Донбассе
За неделю миссия ОБСЕ зафиксировала 1882 нарушения режима прекращения огня. Об этом заявил первый заместитель СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
По его словам, минские договоренности нарушают обе стороны столкновения на Донбассе.
“Уже прошло три года, все стороны заявят о том, что они выполняют минские договоренности, но в то же время стороны нарушают эти договоренности”, –сказал Хуг.
Суд конфисковал 200 миллионов долларов “денег Януковича”
“Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда Черкасс о еще одну спецконфискацію банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов”, – заявил глава ГПУ.