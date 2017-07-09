Итальянская диета: -3 кг за 5 дней
09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Вкусное и быстрое похудение вам гарантировано.
Итак, натощак съешь десяток оливок или выпей столовую ложку оливкового масла. На завтрак и обед – салат из овощей и зелени, заправленный оливковым маслом. Полдник и ужин должны состоять из твердого сыра. Пить можно негазированную воду.
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Отдавай предпочтение маслу первого холодного отжима оливок, как правило, она самая дорогая. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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