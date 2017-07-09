Итальянская диета: -3 кг за 5 дней

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Вкусное и быстрое похудение вам гарантировано.

Рацион для настоящих гурманов.
Включение в рацион питания оливок поможет не только остановить набор веса и быстрее вернуться в форму, но и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Те, кто хочет быстро похудеть, могут попробовать диету на оливках и твердом сыре. Итальянцы уже давно используют ее и уверяют, что она помогает избавиться от 2-3 килограммов всего за 3-5 дней.

Итак, натощак съешь десяток оливок или выпей столовую ложку оливкового масла. На завтрак и обед – салат из овощей и зелени, заправленный оливковым маслом. Полдник и ужин должны состоять из твердого сыра. Пить можно негазированную воду.

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Отдавай предпочтение маслу первого холодного отжима оливок, как правило, она самая дорогая. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

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