Италия: мафия наживалась на крупнейшем в Европе приюте для мигрантов
Приют для мигрантов в Италии, который считается самым большим в Европе, оказался в центре криминальных схем итальянской мафии “Ндрангета”. Об этом заявила в понедельник, 15 мая, итальянская полиция после ареста 68 человек, среди которых был и руководитель учреждения, сообщает информационное агентство dpa. Прокуратура уточнила, что задержанные – вероятные члены криминального клана Арена – обвиняются в рэкете, аферах с активами, хищении имущества, махинациях и других финансовых преступлениях.
По информации правоохранителей, мафиози за десять лет “проникали во всю предпринимательскую деятельность”, связанную с центром приема мигрантов Sant’Anna Cara в бедном регионе Калабрия на юге Италии. Учреждением формально руководила католическая благотворительная организация Misericordia. Местный священник Эдуардо Скордия – также под подозрением в получении 150 000 евро в год за “духовное наставление” мигрантов. Сам центр, как заявил генерал местной полиции Джузеппе Говернале, превратился “в банкомат для мафии” Прокуратура считает, что около 32 миллионов евро пошли напрямую в карманы мафиози.
Итальянская газета La Repubblica отмечает, что правоохранители давно расследовали уголовные схемы вокруг убежища. Оказалось, что центр, в частности, получал государственные средства за “мертвые души” – мигрантов, существовали только на бумаге. В 2015 году издание L’Espresso сообщил, что руководство центра разворовывает средства и недокармливает мигрантов. “Планировалось, например, 500 порций еды, раздавали 300, а другие голодали”, – заявил прокурор Никола Граттер.
Калабрийская “Ндрангета” (от греческого слова “доблесть”) считается самым мощным преступным группировкам в Италии и одним из крупнейших импортеров кокаина в Европе.