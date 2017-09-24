Итальянская телекомпания “отдала” Крым в состав России
2017-09-24 16:30
Итальянская телекомпания “отдала” Крым в состав России
Если телекомпания не выполнит требований регулятора, может быть прекращена трансляция программы “World Fashion Channel” на территории Украины.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания требует от итальянской телекомпании World Fashion Channel Europa S, передает Rus.Media. R. L. убрать со своего сайта карту, где аннексирован Крым отнесен к России.
Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.
“На сайте телекомпании зафиксирован факт размещения карты Российской Федерации, которая охватывает территорию аннексированной Автономной Республики Крым”, – говорится в сообщении.
Пресс-служба пояснила, что это “противоречит части первой статьи 28 Закона Украины “Об информации” … и части первой статьи 7 Европейской конвенции о трансграничном телевидении … поскольку направлено на разжигание розни и посягательство на территориальную целостность Украины”.
Поэтому регулятор обратился к телекомпании с требованием убрать с сайта недостоверную карту.
“В противном случае Национальный совет будет иметь основание рассматривать зафиксированы нарушения норм законодательства как недружественное отношение к украинских зрителей и государства Украины в целом”, – подчеркнули в Нацсовете.
Если телекомпания не выполнит требований регулятора, может быть прекращена трансляция программы “World Fashion Channel” на территории Украины.