Итак, запомните. Эти продукты категорически нельзя наносить на лицо в виде масок
2017-10-08 14:22
Итак, запомните. Эти продукты категорически нельзя наносить на лицо в виде масок
Сегодня в сети можно найти множество рецептов “чудодейственных” масок для лица, в состав которых входят элементарные продукты, которые всегда под рукой.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Однако не стоит вестись на дешевизну и простоту в использовании: некоторые из продуктов могут серьезно повредить вашей коже, передает Rus.Media.
Итак, запомните, эти продукты нельзя наносить на лицо в виде косметических масок.
Лимонный сок
Некоторые beauty-блогеры советуют использовать лимон для отбеливания кожи или борьбы с некоторыми ее недостатками. Однако в чистом виде лимонный сок опасен: он вызывает сильное раздражение, разрушает защитный слой кожи, а в некоторых случаях даже приводит к химическим ожогам.
Сахар
Скраб на основе сахара – практически идеальное средство для губ, а вот для кожи лица такая жесткая текстура совершенно не подходит: она приводит к микропорезов, вызывая покраснение и воспаление. Для пилинга кожи лица лучше использовать овсяные хлопья или рисовые отруби, текстура которых способствует нежному отшелушиванию отмерших частиц кожи.
Перекись водорода
Перекись является одним из лучших антисептических средств: им обрабатывают раны, чтобы предотвратить попадание инфекции в организм. Но это еще не означает, что это средство как-то поможет в лечении кожи. Перекись водорода является окислителем и за счет окислительного стресса может оставить ожог на коже, вызвать жжение и воспаление.
Сода
Многие блогеры советуют использовать соду как пилинг. Никогда не применяйте этот “гениальный лайфхак” на практике: сода имеет очень агрессивный рН, поэтому при контакте с кожей лица она разрушает эпидермальный барьер, провоцирует обезвоживание и ускоряет старение.
Зубная паста
Очень часто зубную пасту рекомендуют как средство для борьбы с черными точками. Однако агрессивные химические вещества, содержащиеся в пасте, совершенно не предназначены для того, чтобы наносить их на лицо: они сушат кожу, нарушают ее рН-баланс и могут вызвать химические ожоги.