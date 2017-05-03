История фонтана с «лягушками»
03.05.2017 | Социум | Комментариев нет|
Мало кто знает, что центральная часть известного фонтана «с лягушками» менялась несколько раз. Начальная композиция фонтана была именно с детьми, держатся за руки. Но еще меньше людей знают, что эта композиция была копией той, что стояла в Сталинграде и стала символом стойкости города во время боев в годы Второй мировой войны. В Волгограде этот фонтан воссоздали в полном соответствии с историческим разрушенным фонтаном.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым