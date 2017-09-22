История самых известных сиамских близнецов СССР. Все ужасы советской медицины..
2017-09-22 20:46
История самых известных сиамских близнецов СССР. Все ужасы советской медицины..
Имена Маши и Даши Кривошляпових были известны, наверное, каждому гражданину Советского Союза.
Да что уж говорить, даже в другие страны проявляли интерес к сестрам и даже хотели их «выкупить», передает Rus.Media.
Рождения
Молодая швея Екатерина Кривошляпова до последнего не догадывалась, что у нее в утробе малыши развиваются неправильно. В 1950 году врачи решились на кесарево сечение, так как роды у молодой женщины сильно затянулись, это могло плохо сказаться на здоровье плода. То, что они увидели, шокировало весь персонал. Новоиспеченной матери коллектив гинекологов соврал, что девочки родились мертвыми, однако Екатерина настояла показать ей детей.
Акушерка отвела мать к инкубатору и показала, в каком состоянии близнецы появились на свет. Маша и Даша (так позже назвали девочек) срослись бедрами, одна нога у них общая. То есть торсы у девочек были полностью раздельные, а вот нижних конечностей на двоих лишь три.
Следующие два года Екатерина Кривошляпова провела в психиатрической больнице, а отец детей умолял врачей сохранить Маше и Даше жизнь, помогал деньгами.
Зрелые годы
Из родильного отделения девочек не забрали домой, их оставили под наблюдением Института педиатрии. О годы, проведенные там, уже взрослые женщины вспоминали с содроганием. Какие только эксперименты над ними не проводили! Сажали на лед, воздействовали электрошоком, пытались обжечь, не давали длительное время спать и морили голодом. Одной из девочек пронзили тело иголкой, чтобы узнать, чувствует боль друга.
Полученные результаты показали, что у сестер общая кровеносная система, а вот нервная – у каждой своя. Девочки так и не научились самостоятельно ходить, передвигались с помощью костылей, третья нога им только мешала и привлекала внимание, поэтому в 15 лет ее ампутировали.
У Маши и Даши отличался характер. Даша была более мягкая и спокойная, подпадала под влияние Маши, которая, наоборот, во всем старалась лидировать, была более беспокойная и грубая. Под конец жизни близнецы пристрастились к алкоголю, особенно Даша, а Маша очень много курила. По свидетельствам очевидцев того времени, женщина скуривала почти полностью пачку «Беломора» в день.
Однажды сестры пытались закодироваться, однако иностранная журналистка захотела взять у них интервью, где расспросила у близнецов об их жизни. Негативные воспоминания заставили Кривошляпових позвонить врачу и попросить его раскодировать их.
Смерть
Как для сиамских близнецов эти женщины прожили достаточно долгую жизнь, потому случай попал в Книгу рекордов Гиннесса. Умерли сестры в 2003 году, им было полных 53 года.
Маша умерла от сердечного приступа. Даше предложили спасти свою жизнь – для этого необходима была операция, но женщина отказалась. Она умерла через семнадцать часов.
Могилу сестер Кривошляпових на кладбище не найти – их просто нет. Женщин кремировали, но где именно находится урна, хранится в секрете.