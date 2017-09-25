История “из маршрутки”: никто не ожидал, на что способен женский ум
2017-09-24 11:58
История “из маршрутки”: никто не ожидал, на что способен женский ум
Итак, представьте, полупустая маршрутка медленно плетется по улицам города. На остановке заходит довольно симпатичная, на мой взгляд, тридцатилетняя женщина.
Подробно описывать ее не буду, скажу кратко – все при ней. А следом за ней вскакивает мужчина приблизительно того же возраста с большой и судя по всему, тяжелой сумкой.
Маршрутка резко дернулась и по инерции этот мужчина подался вперед к той самой женщине и наступил ей на ногу.
«Ну, что же вы как слон в самом деле» – сказала она. – неужели нельзя аккуратнее».
Мужчина посмотрел на нее виноватыми глазами и извинился. Но она не унималась, «держаться надо было».
И тут этот мужчина произнес слова, в которые постарался вложить максимум боли и скорби:
«Женщина, но вы же видели что я не нарочно, тем более, что я перед вами извинился, ну что мне еще сделать, чтобы вы успокоились?».
Лично я в тот момент ожидал от нее любого ответа, но даже мне, с моим врожденным цинизмом и солдатской грубостью, в голову не могло прийти на что способен женский ум.
Итак, готовы?
«Что, что, замуж меня возьмите».
Водитель от неожиданности остановил автобус, в салоне наступила гробовая тишина. Даже пятилетняя девочка, сидевшая за мной и всю дорогу что-то бормотала, замолчала. Так продолжалось наверное минуту или около того. (Хочу заметить, что на лице женщины в тот момент не было даже намека на прикол).
И тут уже не выдержал я , говорю:
«Слышь, мужик, ты ответь что нибудь, посмотри, публика ждет».
Он посмотрел на меня, потом на нас всех, перевел взгляд на женщину, и сказал:
«Я на следующей выхожу, вы со мной?».
«Так», – твердым голосом ответила она.
«Браво» – крикнул я и вся маршрутка без какой либо команды начала аплодировать.
Они действительно вышли на следующей остановке и я услышал как подавая ему руку на выходе, она сказала:
«Меня зовут Людмила».
Дверь закрылась.