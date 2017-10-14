Исторический день: 90-летие последнего Дон-Кихота старого Чернигова

magictr | 14.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня, ровно 90 лет назад, 14 октября 1927 года родился Андрей Антонович Карнабед — краевед, архитектор, искусствовед и страж черниговской старины.

Переоценить вклад Андрея Карнабеда в сохранение и развитие города невозможно, это был последний рыцарь защиты исторического наследия — «Последний Дон-Кихот старого Чернигова».

Увы, даже до девяностолетия выдающегося сына Черниговщины, память его ничем не увековечена. Между тем, в год смерти краеведа — 2005,— когда скорее всего можно было бы надеяться на такое уважение, были предоставлены звание Почетного гражданина Чернигова.

Источник: Интересный Чернигов

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