Исторический день: 90-летие последнего Дон-Кихота старого Чернигова
14.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня, ровно 90 лет назад, 14 октября 1927 года родился Андрей Антонович Карнабед — краевед, архитектор, искусствовед и страж черниговской старины.
Переоценить вклад Андрея Карнабеда в сохранение и развитие города невозможно, это был последний рыцарь защиты исторического наследия — «Последний Дон-Кихот старого Чернигова».
Увы, даже до девяностолетия выдающегося сына Черниговщины, память его ничем не увековечена. Между тем, в год смерти краеведа — 2005,— когда скорее всего можно было бы надеяться на такое уважение, были предоставлены звание Почетного гражданина Чернигова.
Источник: Интересный Чернигов