Исторический конфуз в Москве: у короля Саудовской Аравии остановился трап
06.10.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-10-05 13:35
Исторический конфуз в Москве: у короля Саудовской Аравии остановился трап
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауда спускался с самолета по трапу-эскалатору, но он внезапно остановился и монарху пришлось идти пешком.
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Инцидент, произошедший в московском аэропорту Внуково, зафиксированный на видео, передает Rus.Media.
На ролике видно, как король Саудовской Аравии заходит на трап-эскалатор и проезжает половину лестницы. Однако потом механизм сломался и трап остановился.
Некоторое время монарх ждал запуска эскалатора, но решил спуститься пешком.
Кстати, это первый визит Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда в Россию на посту короля Саудовской Аравии.