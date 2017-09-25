Источник космических лучей находится за пределами нашей Галактики
2017-09-25 10:11
Источник космических лучей находится за пределами нашей Галактики
Изучение распределения космических лучей по направлениям, с которых они прибывают, является важным шагом на пути к пониманию их происхождения.
В новой научной публикации коллаборация Pierre Auger Collaboration («Пьер Оже») смогла убедительно показать, что источник космических лучей находится за пределами нашей Галактики, передает Rus.Media. В статье отмечается, что изучение распределения космических лучей по направлениям, с которых они прибывают, является важным шагом на пути к пониманию их происхождения.
Космические лучи представляют собой ядра атомов химических элементов от водорода до железа. Эти частицы движутся со скоростями, близкими к скорости света, а потому обладают гигантской энергией. При достижении верхних слоев атмосферы нашей планеты, и они передают эту энергию атомам атмосферных газов, ядра которых формируют каскады более низкоэнергетических частиц, которые регистрируются наземными детекторами, такими как детекторы Вавилова-Черенкова обсерватории Пьер Оже, расположенной на территории Аргентины. Изучение космических лучей и их происхождения поможет нам глубже понять происхождение Вселенной, нашей Галактики, и нас самих.
В новой работе ученые коллаборации Pierre Auger Collaboration показывают наличие анизотропии в распределении более чем 30000 космических частиц по направлениям, с которых происходит прибытия. Это означает, что существует направление, с которого частицы прибывают чаще, чем с других направлений. Согласно исследователям это направление характеризуется повышенной плотностью распределения галактик.
Хотя это открытие указывает на внегалактическое происхождение космических лучей, тем не менее, имеющиеся данные не позволяют точно указать их источники на небе, поскольку частицы космических лучей при движении в магнитном поле нашей Галактики заметно (до нескольких десятков градусов) отклоняются от первоначального направления, отмечают авторы.