Исследователи опровергли популярные мифы о вреде сахара
2017-09-30 19:50
Исследователи опровергли популярные мифы о вреде сахара
Нью-йоркский кардиолог Дженнифер Хейтем рассказала о мифах.
Все знают, что сахар очень полезен для организма, однако, вокруг него появилось множество мифов, которые умаляют его пользу.
В связи с этим, ученые решили разрушить некоторые популярные ошибочные рассуждения, которые касаются этой сладкой вещества, передает Rus.Media.
Нью-йоркский кардиолог Дженнифер Хейтем рассказала о мифах.
Первый из них: от сахара нужно отказаться. Это не так. По словам Хейтем, отказ от сахара крайне негативно повлияет на здоровье.
Врач напомнила, что глюкоза – незаменимый компонент для работы нашего тела, поэтому очень важно употреблять сахар, даже если у вас ограниченный режим питания. В конце концов, речь не только сахар, но и овощи, фрукты и пищу, в которой он содержится.
По словам Хейтем, не следует бояться диабета любителям сладкого. При нормальном здоровью достаточно просто следить за количеством и качеством употребления вами этого продукта.
Некоторые виды сахара полезны – ложное утверждение. Особая польза меда или коричневого сахара – миф, ведь все возможные источники углеводов превращаются в организме в глюкозу, не особо отличаясь в итоге по составу.