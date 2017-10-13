Исследователи из НАСА назвали причину повышения углекислого газа в атмосфере
2017-10-13 17:52
Исследователи из НАСА назвали причину повышения углекислого газа в атмосфере
Спутники NASA зарегистрировали самое высокое содержание углекислого газа в атмосфере за две тысячи лет.
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Исследователи NASA проанализировали данные, собранные Орбитальной углеродной обсерватории, и заявили о том, что в стремительном повышении содержания углекислого газа в атмосфере виноваты тропические регионы Земли, сообщается на сайте агентства, передает Rus.Media.
В ходе исследования ученые проанализировали данные, собранные Орбитальной углеродной обсерватории за 28 месяцев. Исследователи пытались понять, является ли такое положение вещей следствием Эль-Ниньо 2015-2016 годов.
Оказалось, что активная фаза Эль-Ниньо привела к увеличению температуры в экваториальных районах. В Южной Америке и Азии это привело к самой сухой за последние 30 лет погоде, что стало причиной большого количества лесных пожаров. В Африке уровень осадков практически не снизился, но повышение температуры все равно ускорило процесс разложения мертвых деревьев и растений, что увеличило количество выбросов углекислого газа.
Стоит отметить, что количество выбросов углекислого газа за счет антропогенных факторов осталось на прежнем уровне.