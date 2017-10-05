Исследование выяснило, сколько часов на самом деле трудится средний работник
2017-10-05 07:51
Исследование выяснило, сколько часов на самом деле трудится средний работник
Несмотря на восьмичасовой рабочий день, среднестатистический работник трудится примерно три часа.
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Точнее, два часа 53 минуты, передает Rus.Media. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди почти 2 тысяч британских служащих. Выяснилось, что в остальное время люди тратят на чтение новостей, просмотр социальных сетей, еду, общение на темы, не связанные с работой, перерывы на курение и поиск новых рабочих мест.
Многие исследования ранее подтверждали, что долгие рабочие дни вряд ли дают возможность получить лучший результат от людей. Некоторые из них показали, что работники могут оставаться сосредоточенными только около 20 минут, а паузы на протяжении рабочего дня помогают повысить производительность.
До конца дня рабочие способности начинают ухудшаться, сказал эксперт по психологии труда К. Андерс Эрикссон. «Если вы побуждаете людей далеко за пределы времени, в течение которого они действительно могут концентрироваться максимально, вы, скорее всего, заставьте их купить некоторые вредные привычки», – говорит Эриксон.