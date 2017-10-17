Испытывают ли порноактрисы оргазм во время съемок или просто притворяются?
17.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-17 23:03
Испытывают ли порноактрисы оргазм во время съемок или просто притворяются?
Вот что сообщили сами порнозвезды!
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Собственно, не будем мучить тебя долгими вступлениями. Вот что ответила Шайла Дженнингс: «Пффф, еще бы! Конечно, я испытываю оргазм, когда снимаюсь! Какой смысл зарабатывать на жизнь порносъемками, если при этом не кончаешь?!»
Габриэлла Палтрова утверждает, что вероятность оргазма заметно повышается, когда она принимает участие в соло-сценах или работает в паре с вибратором. Но наиболее частый и стабильный оргазм бывает у актрисы во время сцен с анальным сексом.