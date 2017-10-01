Исполком Черниговского горсовета собирается на очередное заседание

magictr | 01.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Заседания исполнительного комитета Черниговского городского совета запланировано на четверг, 5 октября.

В повестке дня по состоянию на 1 октября более 10 вопросов. Возможно, количество вопросов увеличится.

Следовательно, члены исполкома рассмотрят следующие вопросы:

  • О предоставлении материальной помощи
  • Об удалении зеленых насаждений
  • Об утверждении Устава коммунального предприятия «Черниговводоканал» Черниговского городского совета в новой редакции
  • О перечислении дополнительного взноса городского совета в уставный капитал коммунального предприятия
  • О предоставлении согласия на списание транспортных средств
  • О проекте Программы молодежного жилищного кредитования в городе Чернигове на 2018-2022 годы
  • О даче согласия на передачу имущества
  • О даче согласия на передачу имущества
  • О даче согласия на передачу вагончика-общежития по вул. Александра Молодчего, 9 а
  • О внесении изменений в решение исполнительного комитета Черниговского городского совета от 15 апреля 2016 года № 140
  • О внесении изменений в решение исполнительного комитета Черниговского городского совета от 15 апреля 2016 года № 139
  • Об утверждении списков граждан, поставленных на квартирный учет, выделение жилья предприятиям, гражданам города, выдачу ордеров
  • О выдаче дубликата свидетельства о праве собственности на жилье

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