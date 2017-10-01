Исполком Черниговского горсовета собирается на очередное заседание

Заседания исполнительного комитета Черниговского городского совета запланировано на четверг, 5 октября.
В повестке дня по состоянию на 1 октября более 10 вопросов. Возможно, количество вопросов увеличится.
Следовательно, члены исполкома рассмотрят следующие вопросы:
О предоставлении материальной помощи
Об удалении зеленых насаждений
Об утверждении Устава коммунального предприятия «Черниговводоканал» Черниговского городского совета в новой редакции
О перечислении дополнительного взноса городского совета в уставный капитал коммунального предприятия
О предоставлении согласия на списание транспортных средств
О проекте Программы молодежного жилищного кредитования в городе Чернигове на 2018-2022 годы
О даче согласия на передачу имущества
О даче согласия на передачу имущества
О даче согласия на передачу вагончика-общежития по вул. Александра Молодчего, 9 а
О внесении изменений в решение исполнительного комитета Черниговского городского совета от 15 апреля 2016 года № 140
О внесении изменений в решение исполнительного комитета Черниговского городского совета от 15 апреля 2016 года № 139
Об утверждении списков граждан, поставленных на квартирный учет, выделение жилья предприятиям, гражданам города, выдачу ордеров
О выдаче дубликата свидетельства о праве собственности на жилье