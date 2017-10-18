Испанский суд арестовал двух лидеров каталонских организаций за подстрекательство к мятежу
2017-10-17 11:03
Испанский суд арестовал двух лидеров каталонских организаций за подстрекательство к мятежу
Им могут дать до 15 лет тюрьмы.
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Судья Национального суда Испании Кармен Ламела принял решение об аресте руководителей двух главных каталонских общественных организаций, которые выступают за независимость региона, Жорди Кучарта и Жорди Санчеса, передает Rus.Media. Им обоим предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу за призывы к массовым протестам 20 и 21 сентября в преддверии референдума о независимости Каталонии. По этой статье им могут дать до 15 лет тюрьмы.
Кучарт является президентом организации “Общая культура”, основанной в 1961, которая пропагандирует каталанский язык и культуру, а также право каталонской нации на самоопределение. Сегодня она насчитывает около 70 тыс. человек.
Жорди Санчес — преподаватель в Университете Барселоны и глава Каталонской национальной Ассамблеи, организации, которая также ставит своей целью политическое отделение Каталонии от Испании. В ней находится около 80 тыс. человек.
И Санчес, и Кучарт отказались давать показания в суде. Однако их юрист Жорди Пинья подчеркнул, что они призывали исключительно к мирному протесту. Суд, тем не менее, решил, что организованные ими через соцсети массовые митинги незаконны.
Судья объяснила, что приняла решение об аресте, так как считает, что двое лидеров сепаратистов “реализуют комплексную стратегию, направленную на отделение Каталонии от Испании”, что испанская Конституция прямо запрещает регионах.
Судья Ламела говорит, что события 20 и 21 сентября “очень серьезные” и считает их призывом к восстанию.
Референдум о независимости региона и отделение от Испании прошел в Каталонии 1 октября. Его организаторы утверждают, что из более чем 2,26 млн. избирателей (это 40% от 5,34 млн избирателей, кто имел право участвовать в референдуме) 90,1% высказались “за” отделение.
И парламент Каталонии, и глава Каталонии Карлес Пучдемон подписали по итогам референдума декларацию о независимости региона, однако отложили ее действие на неопределенный срок и неоднократно призывали Мадрид к переговорам о расширении автономии Каталонии и налоговых послаблений.
Официальный Мадрид недоволен отсутствием четкого ответа от президента Каталонии Карлеса Пучдемонта относительно того, объявил он о независимости автономии от Испании или нет.
В связи с этим правительство Испании выдвинул последний ультиматум – до 10:00 (по местному времени) в четверг, 19 октября, Пучдемонт должен дать четкий ответ и внести ясность.