Испания вышла на чемпионат мира, Сербии остается обыграть Грузию

despravda | 07.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-07 07:38

Испания вышла на чемпионат мира, Сербии остается обыграть Грузию
В Европе подходит к завершению отборочный цикл к чемпионату мира 2018 года в России.

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Группа D:

Сербия, несмотря на поражение от Австрии, сохранила отличные шансы на прямое попадание в финальную стадию Мундиаля. В заключительном матче отборочного цикла подопечным Славолюба Муслина достаточно с любым счетом обыграть Грузию, передает Rus.Media.

Уэльс и Ирландия в очном противостоянии поспорят за место в стыковых матчах. Фаворитом в этой паре считаются валлийцы, в пользу которых домашние стены и отсутствие необходимости брать три очка.

Австрия – Сербия 3:2

Голы: Бургшталлер, 25, Арнаутович, 76, Шауб, 89 – Миливоевич, 11, Матич, 83

Ирландия – Молдова 2:0

Голы: Мерфи, 2, 19

Грузия – Уэльс 0:1

Гол: Лоуренс, 49

Турнирная таблица: Сербия, Ирландия – 12, Уэльс, Австрия – 8, Грузия – 3, Молдова – 1.

Группа G:

Испания дома ожидаемо разбила Албанию, а неожиданная осечка Италии в матче с Македонией позволила подопечным Хулена Лопетеги в 11-й раз подряд квалифицироваться в финальную стадию чемпионата мира. Итальянцев ждут непривычные для них стыковые матчи.

Испания – Албания 3:0

Голы: Родриго, 16, Иско, 24, Алькантара, 27

Италия – Македония 1:1

Голы: Кьеллини, 40 – Трайковски, 77

Лихтенштейн – Израиль 0:1

Гол: Тиби, 22

Турнирная таблица: Испания – 25, Италия – 20, Албания – 13, Израиль – 12, Македония – 8, Лихтенштейн – 0.

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