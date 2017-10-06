Испания – Албания смотреть онлайн прямая трансляция матча 6 октября 2017
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Отбор к Чемпионату мира в России 2018 Когда начало матча Испания – Албания 6-10-2017 в 21:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч Испания – Албания
6/10/2017 года в 21:45, в Аликанте на стадионе «Хосе Рико Перес» в 9 туре группового раунда квалификации на Чемпионат мира, сборная Испании примет в гости албанскую национальную сборную.
Сборная Испании, оказавшись в одной группе со сборной командой Италии, именно с ними и прогнозировалась борьба лидерства в турнирной таблице. Решающим поединком стала игра 2 сентября на поле Испании, так как команды до 7 тура шли с ровным количеством очков. Блестящее выступления испанской команды принесло им лёгкие 3 очка за победу со счетом 3:0, а также возможность захватить единолично 1 строчку. В последнем матче 5 сентября, сборная Испании обыграла Лихтенштейн 0:8.
Национальная сборная Албании, получив в качестве соперника сборную Испании и Италии вероятнее всего отпустила мысль о выходе на ЧМ-2018. Несмотря на это, албанская сборная на сегодняшний день после 8 туров в текущем отборочном цикле, заработала 13 очков с разницей голов 10:9 и занимает 3 строчку в турнирной таблице. В крайнем туре Албания вничью 1:1 сыграла с македонской сборной в начале сентября месяца.
За всю свою историю, в сыгранных между этими командами матчах победа оставалась исключительно испанской команде. Последняя игра, датированная 9 октября 2016 года завершилась в пользу Испании 0:2. Предстоящий матч как таковой интриги нам не несет, ожидается очень уверенная победа Испании, которую я думаю, нам не предстоит долго ждать. Ставка: ф1 -2,5