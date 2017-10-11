Исаак Ньютон предсказал, что Солнце взорвется в 2060 году
2017-10-11 14:38
Исаак Ньютон предсказал, что Солнце взорвется в 2060 году
Ученые.
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Группа американских астрофизиков расшифровали послание знаменитого физика и математика Исаака Ньютона, передает Rus.Media. По подсчетам ученого, Солнце может взорваться уже в 2060 году.
Легендарный физик Исаак Ньютон путем сложных математических подсчетов смог определить, что Солнце взорвется или потухнет в 2060 году. Такую теорию полностью опровергают современные мировые ученые, которые предполагают, что Солнце не погибнет еще миллиарды лет. Астрофизики уверяют, что Солнце может и совсем не потухнуть, но если такая ситуация произойдет, то через миллиарды лет человечество уже найдет выход из ситуации.
Кроме того, ученые выяснили, что самого взрыва Солнца не будет. Более вероятно, что звезда постепенно затухать и превращаться в газовую оболочку. Однако сам процесс затухания будет происходить несколько сотен лет, так что ученые этот процесс точно заменят и примут меры.