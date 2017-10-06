Ирландия – Молдова смотреть онлайн прямая трансляция матча 6 октября 2017
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Отбор к Чемпионату мира в России 2018 Когда начало матча Ирландия – Молдоваа 6-10-2017 в 21:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч Ирландия – Молдова
В предстоящую пятницу 6 октября 2017 года в 21:45, в матче группового раунда квалификации на Чемпионат мира в гости к Ирландии наведается сборная команда Молдовы. Игра состоится в Дублине на стадионе «Авива».
Национальная сборная Ирландии за всю свою многолетнюю историю становилась участником финальных раундов ЧМ и Европы всего 6 раз. Последнее выступление ирландцев на ЧМ было в 2002 году, тогда «зеленая армия» дошла аж до стадии 1/8 финала. В текущей квалификации ирландцы имели хорошие шансы выйти из группы, но череда ничьих с Уэльсом, Австрией и Грузией, а также поражение в последней игре против Сербии, отбросило Ирландию на 3 строчку в турнирной таблице, где отставание от второго места – 1 и от первого – 5 очков соответственно.
Сборная команда Молдовы, остается лишь регулярным участником квалификационных раундов, за всю свою историю выступлений так ни разу и не пробившись ни на ЧМ ни на ЧЕ. В отборе на мундиаль в России сборная Молдовы уже точно не попадет. За исключением поединков со сборной Грузии, в которых Молдавия сыграла вничью, в остальных матчах Молдавия – проиграла. К предстоящему матчу Молдавия подходит аутсайдером, занимая последнее место в группе с 2 очками и разницей голов 4:20.
Матч первого круга текущего отбора стал дебютным между этими командами. В тот раз Ирландия со счетом 1:3 и шанса не оставила сборной Молдове. Предстоящий матч в Дублине может стать решающим для Ирландии, а потому я не сомневаюсь, что настрой будет боевой. Ставка: ф1 -2