Ирландца закопали в гробу живьем, чтобы тот поговорил с наркоманами
2017-03-02 21:55
Ирландца закопали в гробу живьем, чтобы тот поговорил с наркоманами
Пенсионер из столицы Северной Ирландии Беслфаста Джон Эдвардс проведет в гробу под землей трое суток, чтобы оттуда вести прямые трансляции для страдающих наркозависимостью.
Об этом сообщило издание Belfast Live , передает Rus.Media.
Под землю 60-летний Едварс, бывший наркоман, а теперь гражданский активист, опустился днем, 1 марта. До субботы он будет говорить из гроба о своих ощущениях, а также читать наставления наркоманам, которые хотят избавиться от зависимости. Такой необычный способ влиять на умы ирландец выбрал с психологической точки рения. Ведь человеку из могилы сложно не поверить, когда он рассказывает о смерти.
Впрочем, сказать, что Эдвардса похоронили, не совсем точно. Его гроб, которая в несколько раза больше обычного, скорее напоминает небольшую спальню. Там есть удобная кровать, компьютер, беспроводной интернет и освещение.
– Я бывший наркоман, и я был чистым и трезвым в течение 25 лет. Я сделал очень большой гроб, и буду жить в ней в течение трех дней. Я знаю, что это радикальный шаг, но люди постоянно обращаются ко мне. Они страдают от наркотиков и много кто готов на самоубийство. Я хочу им показать мир из могилы, прежде чем они здесь окажутся. Также обращаются друзья и родственники таких людей, и просят помощи, – заявил Эдвардс журналистам.