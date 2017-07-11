Ирина Шейк и Брэдли Купер на романтическом отдыхе (ФОТО)
11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Звезды отправились на Таити, сообщает сайт Наша мама.
Part of the funnest group ever ! Bye Tahiti !
Однако новоиспеченные родители наконец решили выбраться в путешествие. Вчера дизайнер Диана фон Фюрстенберг рассекретила расположение пары. Она выложила в свой Instagram снимок, на котором Ирина и Брэдли загорают на яхте в открытом море вместе с друзьями. Оказалось, что компания отправилась на Таити. И очевидно, что Ирина и Брэдли не взяли с собой дочку: видимо, Леа осталась в Нью-Йорке с бабушкой – матерью Брэдли Глорией Кампано.
Cocktails and games !
Источник: elle.ru
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