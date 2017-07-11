Ирина Шейк и Брэдли Купер на романтическом отдыхе (ФОТО)

magictr | 11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Звезды отправились на Таити, сообщает сайт Наша мама.

В конце марта этого года Брэдли Купер и Ирина Шейк впервые стали родителями новорожденной малышке они дали французское имя Леа де Сена. Однако пара предпочитает скрывать лицо девочки и не делится совместными фотографиями. К тому же Ирина и Брэдли часто находятся в разных городах: модель живет с дочерью в Нью-Йорке, а Купер много времени проводит на съемках в Лос-Анджелес.

Part of the funnest group ever ! Bye Tahiti !

Публикация от Diane von Furstenberg’s diary (@therealdvf) 9 Июл 2017 в 12:13 PDT

Однако новоиспеченные родители наконец решили выбраться в путешествие. Вчера дизайнер Диана фон Фюрстенберг рассекретила расположение пары. Она выложила в свой Instagram снимок, на котором Ирина и Брэдли загорают на яхте в открытом море вместе с друзьями. Оказалось, что компания отправилась на Таити. И очевидно, что Ирина и Брэдли не взяли с собой дочку: видимо, Леа осталась в Нью-Йорке с бабушкой – матерью Брэдли Глорией Кампано.

Cocktails and games !

Публикация от Diane von Furstenberg’s diary (@therealdvf) 6 Июл 2017 в 10:32 PDT

Источник: elle.ru

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