Ирина Шейк в нижнем белье появилась на новых снимках рекламной кампании
2017-10-11 15:47
Ирина Шейк в нижнем белье появилась на новых снимках рекламной кампании
Ирина является лицом бренда на протяжении многих лет, воплощая настоящую женскую красоту и уверенность в себе.
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Сотрудничество 31-летней Ирины Шейк и бренда Intimissimi продолжается – супермодель показала фолловерам в Instagram новые кадры рекламной кампании, передает Rus.Media. На одном из них Ирина предстала в соблазнительном белом комплекте. Автором фотосессии стал английский фэшн-фотограф Роман Пэпиер, который тоже поделился в соцсети некоторыми снимками и рассказал о работе с Шейк.
Ирина является лицом бренда на протяжении многих лет, воплощая настоящую женскую красоту и уверенность в себе. Не один я считаю, что она одна из самых красивых женщин в мире. Поистине единственная в своем роде – так что съемка с ней несравнима ни с кем другим. Для меня большой честью было поработать вместе и узнать добрый и веселый характер Ирины,– рассказал о создании новой коллекции снимков Intimissimi фотограф.