Ирина Шейк поразила поклонников спортивной фигурой
18.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-17 23:11
Ирина Шейк поразила поклонников спортивной фигурой
Супермодель Ирина Шейк окончательно пришла в прекрасную физическую форму после рождения первенца.
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Недавно модель опубликовала в микроблоге новый снимок, которым показала прекрасную фигуру. Ирина Шейк предстала перед поклонниками в коротком топе и лосинах, передает Rus.Media.
Поклонники моментально отметили прекрасную фигуру модели, которая довольно быстро восстановила форму после рождения дочери Леи. Многие фолловеры отметили, что модель одета в спортивную форму от бренда Nike и предположили, что Ирина стала лицом известного спортивного бренда.