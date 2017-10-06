Иран не придерживался условий ядерной сделки – Трамп
2017-10-06 09:47
Иран не придерживался условий ядерной сделки – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану получить ядерное оружие, поскольку Тегеран не придерживается “духа соглашения” о мирном атоме.
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Речь идет о ядерной программе Ирана, которая была согласована с шестеркой международных посредников летом 2015 года, передает Rus.Media.
“Мы не должны позволить Ирану получить ядерное оружие. Иранский режим поддерживает терроризм и экспортирует насилие, кровопролитие и хаос на Ближнем Востоке. Именно поэтому мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирану и его ядерным амбициям. Они не следуют духу этого соглашения. И мы обсудим это сегодня вечером “, – говорит Дональд Трамп, президент США.
Журналисты задали президенту вопрос, какое решение он принял относительно участия США в соглашении с Тегераном.
“Вы очень скоро услышите о Иран”, – ответил он.
Трамп также отнес ситуацию с Ираном до тех, с которыми Вашингтон должен был разобраться давно.
“У нас были вызовы, о которых мы действительно должны были позаботиться давно. Например, Северная Корея, Иран, Афганистан, ІДІЛ и другие ревизионистские силы, угрожающие нашим интересам по всему миру”, – заявил президент.