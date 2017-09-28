Иракские курды проголосовали за независимость на референдуме
2017-09-27 20:07
Иракские курды проголосовали за независимость на референдуме
Большинство людей, живущих на севере Ирака, высказались за независимость Курдистана на “противоречивом” референдуме в понедельник.
Избирательная комиссия заявила, что 92% из более чем трех миллионов курдов и не-курдов поддержали отделение, передает Rus.Media.
Результаты объявили несмотря на призывы премьер-министра Ирака Хайдера Абади об “отмене”.
Он призвал курдов вести диалог с Багдадом “в рамках конституции”.
Израиль выступил за создание курдского государства
Курдские лидеры говорят, что поддержка независимости на референдуме даст им мандат, благодаря которому они начнут переговоры об отделении с центральным правительством в Багдаде и соседними странами.
Между тем иракский парламент попросил премьер-министра развернуть войска в “нефтяных” районов Керкука и других спорных областей, которые находятся под контролем курдских сил.
Соседи Ирака – Турция, Иран и Сирия выступают против курдского референдума за суверенитет, опасаясь роста сепаратистских настроений среди курдов, живущих на своей территории.
Курды выступают за создание собственного государства с конца Первой мировой войны и распада Османской империи.