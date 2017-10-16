Иракская армия начала наступление на курдские позиции
2017-10-16 10:50
Иракская армия начала наступление на курдские позиции
Иракские правительственные войска начали наступление на позиции курдских отрядов в провинции Киркук, уже сообщают о боевые столкновения возле удерживаемого курдами города.
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Государственное телевидение сообщило, что правительственные войска заняли некоторые территории, включительно с нефтяными месторождениями, “без боя”, однако курдские официальные лица отрицают это, передает Rus.Media.
Сообщается о артиллерийские обстрелы с возле города Киркук, а также отдельные боевые столкновения.
Правительство США уже заявил о глубокой обеспокоенности в отношении ситуации и призвал к диалогу “как лучшую опцию для снижения напряжения”.
Напряжение между правительством Ирака и курдами вызвано спорами относительно будущего Иракского Курдистана, а обострение в отношениях произошло после сентябрьского референдума о независимости региона.
Киркук формально не является частью автономного региона Иракский Курдистан.
Багдад хочет вернуть контроль над базами и нефтяными месторождениями, которые курдские военные группировки Пешмерга захватили в 2014 году. Тогда на севере Ирака хозяйничали боевики ІДІЛ, иракская армия была деморализована, а курдские отряды пытались дать отпор экстремистам.
В воскресенье переговоры между Багдадом и курдами провалились, а курдские лидеры отвергли требования правительства отменить результаты референдума, на котором большинство участников проголосовали за независимость.
Правительство Ирака начал операцию “защита баз” и “федеральных учреждений”.
Курдские власти заявили, что иракские силы пытаются продвинуться на юг от города Киркук и взять под контроль нефтяные месторождения и авиабазу.
Представитель курдского регионального правительства заявил агентству Reuters, что эти объекты до сих пор под курдским контролем.
В Пентагоне уже призвали воздержаться от противостояния, которое может сыграть на руку ІДІЛ и подорвать стабильность в Ираке.
Богатая нефтью провинция Киркук стала предметом споров между правительством Ирака и курдами, которые совместно борются против Исламского государства.
В этой борьбе США помогает и правительства Ирака и курдам.