iPhone 8 Plus оказался самым автономным флагманом на рынке
2017-10-03 20:59
iPhone 8 Plus оказался самым автономным флагманом на рынке
Производители не только соревнуются в мощности своих устройств, но и пытаются сделать их максимально автономными, чтобы не возникало необходимости по несколько раз в день сидеть возле зарядки.
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Как мы рассказывали недавно: количество миллиампер аккумулятора ничего не решают, ведь важной является оптимизация процессора, аккумулятора и операционной системы. Специалисты с популярного ресурса Phone Arena решили проверить, какой же из флагманов, присутствующих на рынке, живет дольше от одного заряда. Забавно, что лидер рейтинга имеет наименьший объем. Здесь смартфон спас новый процессор A11 Bionic, построенный по 10-нанометровому техпроцессу, передает Rus.Media.
Немного занудных цифр, которые прольют свет
В iPhone 8 Plus аккумулятор имеет 2675 мач (к слову, iPhone 7 Plus имел 2900 мач). Зато во флагманском Samsung Galaxy S8 3500 мач. Причем, iPhone 8 Plus сумел проработать 10 часов и 35 минут, что на полтора часа больше, чем в прошлогоднем фаблеті компании iPhone 7 Plus. Именно этот показатель позволил новинке “яблочной” компании стать первой среди флагманов А-брендов.
Зато заряжается он также рекордно… долго. От 0 до 100% процесс длился почти 200 минут. Лидером оказался LG G6, которому понадобилось всего 97 минут при аккумуляторе на 3300 мач. Конечно же, новый iPhone также поддерживает быструю зарядку, но для этого понадобится блок питания от MacBook.