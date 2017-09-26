iPhone 8 и Samsung S8 испытали на выносливость
2017-09-26 11:23
iPhone 8 и Samsung S8 испытали на выносливость
Стекло яблочного гаджета оказалось довольно хрупким.
В Сети сравнили на выносливость два флагманских смартфона – iPhone 8 и Samsung S8, передает Rus.Media. Видео краш-теста было обнародовано на YouTube-канале SquareTrade, Inc.
Как известно, Apple позиционирует стекло нового iPhone 8 как самая прочная на рынке. Однако в видео показано, что стекло нового “яблочного” смартфона трескалось сразу же, при первом падении. При этом сам смартфон продолжал работать.
Специалисты также выяснили, что металлическая окантовка защищает iPhone смартфон лучше.
В целом итоги оказались следующими: вероятность повреждения при падении составила 67 баллов для iPhone 8, 74 балла для iPhone 8 Plus и 80 баллов в случае с Galaxy Note8.