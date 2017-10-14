IOS 11: как исправить три функции, которые больше всего раздражают
2017-10-13 15:18
IOS 11: как исправить три функции, которые больше всего раздражают
Если так случилось, что некоторые из изменений в iOS 11 разочаровывают вас, тогда, возможно, следующие три исправления заставят вас чувствовать себя лучше с обновленными iPhone и iPad.
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Находим автоматическая регулировка яркости
Одна из самых неприятных изменений в iOS за много лет. Автояркость является функцией, которая не так уж часто используется. Тем более, что iPhone не всегда корректно выполняют эту функцию, передает Rus.Media.
Теперь настройки скрывается в “Универсальном доступе” – “Адаптация экрана” и находим пункт “Автояркость”.
Странная панель приложений в iMessage
Приложения для обмена сообщениями имеют бешеную популярность. Именно поэтому компания Apple решила добавить в свой iMessage панель приложений. Полностью отключить всплывающую панель, к сожалению, невозможно. Для того, чтобы скрыть панель приложений в всех переписке достаточно просто нажать на значок App Store слева от текстового поля.
Управляем иконками в Пункте управления
Как перемещать или удалять приложения на iPhone? Нужно зажать иконку приложения, а затем переместить его в любое место или удалить. Именно такую логику следует использовать в Пункте управления iOS 11. По какой причине Apple решила усложнить ситуацию, и запретила добавлять или удалять кнопки в Пункте управления, а также изменять порядок кнопок. Вместо этого нужно перейти в “Настройки” – “Пункт управления” – “Настроить элементы управления”.