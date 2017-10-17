Интернет уверен, что девушка случайно сняла видео с призраком
17.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-17 08:46
Интернет уверен, что девушка случайно сняла видео с призраком
Надеемся, это страшный призрак вызовет озноб у всех легковерных и тревожных личностей.
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Певица из Ванкувера MeLo LV случайно записала на видео привидение (по крайней мере, она так считает), передает Rus.Media. Девушка вела прямую трансляцию в «Инстаграм» во время вечеринки у бассейна. Один из подписчиков обратил внимание, что на заднем фоне можно разглядеть ужасного вида лица. Сразу после этого MeLo LV прекратила трансляцию.