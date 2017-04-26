Интернет для подростков: запретить нельзя разрешить
После печально известных событий с «девичьей бандой» в Чернигове горожане, не дожидаясь выводов экспертов и результатов расследования, довольно быстро нашли «виновного» в ситуации. «Это компьютер виноват. Надо меньше уделять внимания, пусть на улице бегают, занимаются спортивными играми, чем дома сидят в планшете и компьютере », – Чернигова. Следовательно, все громче родители начали высказывать мнение запретить присутствие в социальных сетях и ограничить доступ к интернету для несовершеннолетних. Но можно и главное – целесообразно делать это, выводы экспертов довольно неожиданные. На сегодня у нас растет новое уникальное поколение, которое в современной социологии называют поколение Z (зет). Это люди, которые родились между 1995 и 2012 годами. Пока это школьники и студенты. «И это поколение радикально отличается от всех поколений, которые были до них. Даже ученые не берутся предсказывать, которых горизонтов может достичь это поколение. Мы переходим в мир интернет-технологий, и это именно благодаря этому новому поколению », – старший преподаватель ЧНТУ, руководитель школы инновационного образования« Rainbow »Елена Пономаренко. Если раньше считалось, что для того, чтобы человек стал разумным, надо учиться до 40 лет, то сегодня главное – освоить технологии, понять тренды, быстро двигаться, и ты можешь достичь наибольших высот. А, как известно, лучше всего интернет-технологии осваивают наши дети. «Это поколение, которое может ловить одновременно 5 экранов. То есть ни люди в 30 лет, ни люди в 35-40 лет этого не могут. А наш ребенок может одновременно смотреть в смартфон, телевизор, компьютер. И это для нее норма. С одной стороны, это плюс, потому что в информационном обществе надо быстро накапливать и обрабатывать информацию. С другой стороны, мы наблюдаем ситуацию, когда в современной ребенка концентрация внимания составляет 5-6 секунд », – старший преподаватель ЧНТУ, руководитель школы инновационного образования« Rainbow »Елена Пономаренко. Такую рассредоточенность внимания называют клиповым мышлением, когда окружающий мир превращается в мозаику разрозненных, мало связанных между собой фактов. Ребенок привыкает к тому, что они постоянно, как в калейдоскопе, сменяют друг друга, и постоянно требует новых. «Представьте себе, если преподаватель на уроке не смог захватить внимание ребенка в течение 6 секунд, ребенок быстро« ушла »в смартфон, потому что дальше ей это просто неинтересно. И на это очень часто жалуются наши преподаватели – а что с ними делать, а они не слушают и не могут, так сказать, адекватно реагировать », – старший преподаватель ЧНТУ, руководитель школы инновационного образования« Rainbow »Елена Пономаренко. Поэтому сегодня обойтись просто школьным обучением уже нельзя. Например, в этом году впервые в Чернигове появились трое детей, отказались от официальных обычных школ и перешли в виртуальные – учатся через вебинары, YouTube, ездят на семинары и коуч-сессии. То есть такой результат можно получить, когда ребенок знает и правильно использует возможности новейших технологий. Однако ситуация с черниговскими девушками показывает обратную сторону «медали». «Ребенок в 13-16 лет хочет реализоваться, хочет себя как-то показать, презентовать себя. И если мы ее не научим, как это делать и для чего это делать, то ребенок реализуется именно через эти драки, из-за жестокости и тому подобное », – старший преподаватель ЧНТУ, руководитель школы инновационного образования« Rainbow »Елена Пономаренко. И здесь мы стоим перед новой проблемой – в большинстве своем сегодня детей учат представители даже не поколение Y (игрек), а просоветского поколения X (икс), которое до конца не понимает языка подростков и не может подать этого материала. «Ситуация такая. Когда ребенок приходит в школу и начинает учиться, но тот учитель, который учит ребенка, совершенно не ориентируется в тех трендах и в тех технологиях, которые есть сегодня. И у ребенка наступает разочарование: как же так !? Я умею сделать презентацию даже в Prezi, а мой преподаватель не может этого сделать даже в PowerPoint », – старший преподаватель ЧНТУ, руководитель школы инновационного образования« Rainbow »Елена Пономаренко. Задача номер один для нынешних педагогов – это правильно сориентировать ребенка в современном пространстве и объяснить, как она может использовать свои знания. Только в таком случае люди поколения Z будут мотивированы, совсем иначе учиться и совершенно иначе смогут себя в этом мире применить.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым