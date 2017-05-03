Интересные места в Седневе
В конце XVII в. Седнев стал имением черниговского полковника Я. Лизогуба, а затем перешел по наследству к его потомкам. Память об этом знаменитый казацкий род сохранилась в нескольких интересных зданиях, представляющих живописный архитектурный ансамбль. Одной из них является построенная в XVIII в. (Между 1715 и 1747 годами) деревянная Георгиевская церковь, стоящая на древнерусском городище, с трех сторон окруженном крутыми склонами. В этом храме, посвященном св. Георгию-Победоносцу, издавна символизировал военную мужество и славу, казачество Седневской сотни Черниговского полка посвящали оружие перед военными походами. Свято-Георгиевская церковь в с. Седнев интересна также тем, что здесь проводили киносъемки культового кинофильма «Вий» по одноименному произведению Николая Гоголя. Стоит лишь заметить, что в фильме почему-то были использованы только внутренние помещения Свято-Георгиевской церкви, а внешние сцены выполнялись в с. Горохлин на Прикарпатье (кстати, храм уже потерян, сгорел в 2006 году.) Напротив Георгиевской церкви, на холме, откуда открываются прекрасные виды, возвышается еще одна интересная достопримечательность Седнева – величественная каменная Воскресенская церковь. Церковь была построена в 1690 г.. Средства Я.Лизогуба как семейный храм-усыпальницу, где в течение столетий хоронили представителей семьи Лизогубов. На территории Воскресенской церкви можно увидеть еще одну необычную достопримечательность Седнева – могилу блаженного Григория Седневского (в народе его называли Гришей Золотеньким или Золотюсеньким). Кто такие юродивые? Юродство (от слав. «Оуродъ», «юродъ» – «дурак, безумный») – преднамеренное стремление казаться глупым, безумным. В православии юродивые – слой странствующих монахов и религиозных подвижников. Целью воображаемого безумие (юродства ради Христа) объявляется разоблачения внешних мирских ценностей, сокрытие собственных добродетелей и накликание на себя пренебрежения и образ. Однако Григорий Седневский юродствовал, обличал местных торговцев, заступался за обманутых ими, громил и переворачивал лавки на рынке. Также отличился несколькими пророчествами, например, встретившись с Т.К.Шевченком в Седневе, предсказал ему близок арест в Киеве. Неподалеку церкви среди густых садов белеют стены каменные Лизогубив, построенной одновременно с Воскресенской церковью в 1690 Эта вытащена сооружение под двускатной крышей и крыльцом в центре в плане напоминает традиционную полесскую дом «на две половины»: она имеет сени, к которым с двух сторон примыкают две небольшие комнаты. Небольшие закругленные окошки, лишены каких-либо украшений, еще больше усиливают сходство здания с сельскими домами. Это впечатление несколько нарушает более поздняя псевдоготическая башня над крыльцом. Она была возведена во второй четверти XIX в. братьями Андреем и Ильей Лизогубами, которые в 1830 г. поселились в Седневе.
Их усилиями были проведены значительные работы по дальнейшему обустройству усадьбы. В частности, был расширен старый парк, который, согласно веяниями моды, приобрел черты романтизма. Здесь появились каменные руины, таинственный грот, мостик через ров, прорыт в старинном валу, и романтическая белоколонный беседка-ротонда на небольшом уступе верхнего плато, откуда открывался живописный вид. В то же время был возведен усадебный дом – одноэтажное сооружение с возвращенным к реке фасадом с полукруглым эркером в центре. Братья Лизогубы были большими поклонниками искусства и литературы, их усадьба приобрела славу заманчивого ячейки выдающихся деятелей культуры. Здесь гостили известные художники Л. Жемчужников, Л. Лагорио, А. Сластион, писатели Б. Гринченко и Л. Глебов. Именно здесь, в Седневе, находится и «гора высокая», которую увековечил в своем стихотворении «Журба» Леонид Глебов. Печальный такое стихотворение, о том, что молодость никогда не вернется … Дважды посещал усадьбу Т. Шевченко. Сохранилась акварель с видами Седнева, выполненная рукой великого Кобзаря. Достопримечательности Седнева глазами Т. Шевченко 1904 к 90-летию со дня его рождения в усадьбе Лизогубов был установлен один из первых в Украине памятников Кобзарю работы известного украинского скульптора Ф.Балавенського.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым