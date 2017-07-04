Интеллект продлевает жизнь – доказано
Если у человека уже в детстве отмечается высокий уровень IQ, можно быть спокойным: высокий уровень интеллекта связан с увеличенной продолжительностью жизни и меньшим числом болезней, которые возникают в течение жизни. Такие выводы сотрудников университетов Эдинбурга, Оксфорда и Университетского колледжа Лондона.
Ученые проследили более чем за 65000 добровольцами. Состояние здоровья оценивалось, когда добровольцам выполнялось 79 лет. Оказалось, люди, которые с самого начала имели высокий IQ, имели пониженный риск смерти от болезни сердца, инсульта, рака, респираторных болезней, снижен риск летального исхода вследствие травм, болезней желудочно-кишечного тракта и деменции.
Так, каждые дополнительные 15 баллов IQ давали 28% снижение риска смерти от респираторных недугов, 25% снижение риска смерти от ишемической болезни сердца и 24% снижение риска смерти от инсульта, сообщает
gogetnews.info.
Также 15 дополнительных баллов уменьшали вероятность смерти вследствие рака мочевого пузыря на 19%, от рака легких — на 25% и рака кишечника — на 11%.
В причинах выявленной зависимости ученые до сих пор не уверены. Возможно, люди с высоким уровнем IQ еще в детстве лучше следят за собой, ведут более здоровый образ жизни или отличаются хорошей генетикой и более эффективно работающей центральной нервной системой.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым