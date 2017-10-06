Intel решила уйти из Украины
2017-10-06 09:54
Intel решила уйти из Украины
Американская Intel, крупнейший производитель микропроцессоров, решила ликвидировать свое украинское представительство.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
На днях партнеры, которые сотрудничают с локальным офисом, получили письмо с просьбой вернуть образцы продукции “в связи с ликвидацией компании Интел Украина”, передает Rus.Media..
Впрочем, по данным Единого госреестра юридических лиц, украинская юрлицо Intel пока что не находится в процессе прекращения.
“Компания не комментирует свои бизнес-решения. По состоянию на 4 октября в работе украинского офиса ничего не изменилось”, – прокомментировал ситуацию руководитель представительств компании в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита.
Украинское подразделение Intel было основано в 1992 году, а с начала двухтысячных в его зону ответственности также попали Беларусь и Молдова. Основными функциями офиса есть продажи и поддержка. За годы работы он в разных сферах сотрудничал с государством, реализовывал инициативы в сфере образования, поддерживал локальные мероприятия.
По данным исследовательской компании IDC, после падения украинского рынка ПК в течение 2013-2015 годов, начиная с прошлого года один из основных рынков для Intel показал рост. Так, за первое полугодие 2017 года поставки компьютеров в Украину выросли по сравнению с прошлым годом на 27,3%, до 550 тыс. устройств. Рынок серверов за тот же период вырос на 20%, составив почти $19 млн.