Intel поделился новой информацией о будущих процессорах
2017-08-28 09:22
Intel поделился новой информацией о будущих процессорах
Intel рассказали об архитектуре процессоров Knights Mill.
Во времена, когда машинное обучение и технологии на базе нейросетей активно развиваются, прогрессирует и аппаратное обеспечение для этих сфер, передает Rus.Media.
Но каждый разработчик подходит к вопросу по-своему: производители графических процессоров возлагаются на начале массивный параллелизм своих разработок, такие компании как Google разрабатывают сравнительно простые чипы, все в которых подчиненное единственной задаче, которая выполняется максимально быстро, ну а такие компании, как Intel адаптируют существующие процессорные архитектуры. Так, недавно “синие” раскрыли некоторые секреты, касающиеся наследников серии Knights Landing — процессоров Knights Mill.
Конечно, компания исследует и другие направления, например, решения на базе FPGA Altera, а также разрабатывает сопроцессоры Lake Crest и Knights Crest, которые, скорее всего, будут напоминать Google TPU. Однако и наследник серии Knights Landing — чип Knights Mill — получит измененную с учетом популярности технологий машинного обучения архитектуру.
Основа останется прежней, но каждый модуль (VPU) получит вместо двух “больших” блоков FPU (32/64 бит) меньший блок вычислений с плавающей запятой и четыре блока Vector Neural Network Instruction (VNNI). Последние будут поддерживать операции с плавающей точкой одинарной точности, а также получат способность работать со смешанными целочисленными форматами (16 бит на входе 32 на выходе). Похожие ядра есть в составе NVIDIA V100, но они поддерживают более традиционные форматы FP32/64.
Конечный результат можно предсказать довольно точно: Knights Mill будет вдвое уступать Knights Landing на операциях двойной точности, но вдвойне превосходить на операциях одинарной точности. А появление блоков VNNI с поддержкой целочисленных форматов может поднять производительность Knights Mill в четыре раза в задачах, связанных с глубинным машинным обучением.
Таким образом, процессор выйдет более специализированным, но в своих областях специализации он превзойдет предшественника весьма существенно. Чипы Knights Mill не будут страдать от нехватки ПСП, поскольку получат 16 Гбайт MCDRAM, что дополняет 6-канальный контроллер DDR4. Общее количество ядер останется прежним — 72, с учетом 256 операций на такт в блоках VPU, Knights Mill сможет продемонстрировать 27 триллионов операций в секунду при частотах около 1,5 ГГц. Это меньше, чем 92 триллиона операций в Google TPU, но решение Intel выглядит более универсальным и сбалансированным. Появится на рынке уже в четвертом квартале этого года.