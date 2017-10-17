Инсбрук отказался от Олимпиады-2026
2017-10-17 08:22
Инсбрук отказался от Олимпиады-2026
Жители региона Тироль проголосовали против подачи заявки на проведение зимней Олимпиады 2026 года.
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Ранее Олимпийский комитет Австрии планировал выдвинуть заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года в Инсбруке, передает Rus.Media.
Вчера одновременно с парламентскими выборами в регионе Тироль, столицей которой является Инсбрук, прошел референдум, в результате которого местные жители проголосовали против подачи заявки на проведение зимней Олимпиады 2026 года. Как сообщает olympia.at, за отказ от идеи проведения Игр проголосовали 53,35% опрошенных.
Таким образом, в борьбе за проведение Игр 2026 года остались шесть городов: Стокгольм, Алматы, Саппоро, Эрзурум, Калгари и Сион. Крайний срок подачи заявки — 31 марта 2018 года. Решение по поводу места проведения Игр-2026 будет принято в июле 2019 года в Милане.
Ранее Инсбрук уже дважды принимал зимние Олимпийские Игры — в 1964 и 1976 годах. В 2019 году в Инсбруке и расположенном неподалеку от него тирольском городке Зеефельд пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта.