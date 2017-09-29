Иностранцы в Украине будут получать в 10 раз больше, чем украинцы
2017-09-29 18:55
Иностранцы в Украине будут получать в 10 раз больше, чем украинцы
Новый порядок трудоустройства иностранцев.
Стало известно, что украинскому работодателю, чтобы принять на работу иностранца, теперь надо платить ему не меньше 5-10 минимальных зарплат в месяц.
Так, в Украине вступил в силу новый порядок трудоустройства иностранцев, передает Rus.Media.
Теперь иностранный гражданин может заменить коллегу без отдельного разрешения службы занятости, а разрешение на работу иностранных специалистов из ИТ-технологий будут выдавать на 3 года.
При необходимости взять на работу иностранца работодатель должен получить разрешение в службе занятости. Однако процедуру получения, продления или отмены значительно упростили.
В то же время сообщается, что работодатель, принимая на работу иностранца обязан соблюсти зарплатный минимум: не менее 5 минимальных заработных плат – для иностранных работников в общественных объединениях, благотворительных организациях и учебных заведениях; 10 минимальных заработных плат – для других категорий иностранных наемных работников.
При этом требования к минимальной заработной платы не предъявляются.
Следует отметить, что 26 июня 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон, который упростил правила трудоустройства и временного проживания иностранцев в Украине, а 27 сентября 2017 года документ вступил в силу.