Инопланетяне строят таинственные объекты на Луне – NASA
2017-09-28 21:38
Инопланетяне строят таинственные объекты на Луне – NASA
Инопланетяне строят свои объекты.
Уфолог под ником streetcap1 утверждает, что пришельцы занимаются строительством на Луне, передает Rus.Media. В Сети ученый даже разместил соответствующее видео, на котором видно нехитрые конструкции, он также выразил уверенность, что NASA знает об этом.
В интернете появилось опубликован видеосюжет, который демонстрирует странные сооружения на поверхности Луны. По словам уфолога, который предпочел скрыть свое настоящее имя, оставив видимым только псевдоним streetcap, это инопланетяне строят свои объекты. Также он написал в комментариях, что ученые NASA знают все, но пока не объявляют перед обществом эту информацию. Обозреватели активно начали писать отзывы по поводу просмотренного ролика. Основная часть их склоняется к тому, что ничего подобного на Луне не происходит. А показаны конструкции, не что иное, как простые камни. Однако никто не утверждает о том, что инопланетян не существует.