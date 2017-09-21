Инфаркты чаще происходят в… бедных – ученые
Представители бедных семей значительное чаще сталкиваются с инфарктами, как показало исследование ученых из Emory University. Люди с низким материальным достатком становятся жертвами этой болезни сердца, даже если имеют доступ к здоровому питанию.
Таковы результаты анализа информации о 1 421 человека со средним возрастом в 49 лет. 38,5% из них были мужчинами. Всех их проверяли на ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний, включая воспаление и ригидность артерий.И оказалось, что фатальные нарушения в работе сердца чаще наблюдаются у людей из бедных семей.
При этом не имеет существенного значения, какого питания придерживаются будущие жертвы инфарктов с низким достатком, ведь у них все равно сохраняется повышенный риск, пишет ladyhealth.
При этом ученые также установили, что если люди с высоким достатком проживают в районах, где сосредоточено в основном малообеспеченная населения, то повышенного риска инфаркта у них не оказывается. А это означает, что важнейшим фактором является именно доход человека, а не престижность того или иного района для проживания.
Поскольку доступ к здоровому питанию не снижает риска инфаркта, это ставит под сомнение эффективность стратегии власти некоторых стран, которые стремятся открывать рынки со свежими и доступными по стоимости продуктами в местах массового проживания малообеспеченных людей.
Ученые выяснили, что люди из бедных регионов люди чаще курили, имели более высокое артериальное давление и повышенную массу тела. При этом ученые не установили, почему личное состояние человека имеет такое значение в деле защиты от инфарктов. Возможно, более обеспеченные люди чаще посещают врачей, имеют хорошие медицинские страховки и в целом более внимательно относятся к своему здоровью, что касается не только вопросов питания.