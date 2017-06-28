Индия интересуется Черниговщиной
В конце марта этого года состоялся рабочий визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Украине г-на Маноджа Кумара Бхарти в Черниговской области. В тот раз господин Посол и председатель Черниговской ОГА обсудили перспективы экономического и культурного сотрудничества. Во время встречи с представителями бизнес-кругов области были намечены направления взаимодействия, в том числе в сфере сельского хозяйства, торговли, строительства и проектирования.
27 июня Манодж Кумар Бхарти вновь встретился с главой области. Тема обсуждения — налаживание двусторонних деловых контактов между субъектами хозяйствования двух стран, культурный обмен. Об этом рассказал сайт Черниговской ОГА.
Как отметил господин Посол во время общения со СМИ, индийская сторона очень заинтересована в сотрудничестве с Украиной, в частности, с Черниговской областью:
— Самое важное — экономические отношения. Мы готовы углублять контакты, уже есть несколько конкретных идей, в частности в сфере сельского хозяйства. Сегодня мы с председателем ОГА обсудили, как налаживать прямые связи бизнеса двух сторон.
Манодж Кумар Бхарти отметил, что Посольство Индии в Украине открыто к диалогу с предпринимателями Черниговской области. Уже есть планы относительно поездок делегации из Индии на Черниговщину. Украинская же сторона надеется в перспективе на взаимные визиты.
Сегодняшняя программа пребывания в Чернигове включала и культурную составляющую — выступление танцевального коллектива «Lokrang», который является одним из самых популярных в Индии и демонстрирует древние индийские традиции.
— Творческая программа гостей из Индии даст возможность нам, украинцам, больше познать индийскую культуру, понять индийский народ. Надеюсь, это в дальнейшем приведет и к мощной экономического взаимодействия, — отметил Валерий Кулич.
Со своей стороны, Манодж Кумар Бхарти сообщил, что Министерством культуры Индии реализуется Программа международного культурного сотрудничества. Поэтому есть перспективы культурных визитов представителей с Черниговщины до его страны. Посольство Индии будет работать над этим.
Присоединилась к разговору и жена господина Посла Анамика Бхарти. Она поддержала общее мнение, что сегодняшняя рабочая встреча, а также культурная программа позволит усилить понимание и связи между Индией и Украиной.
Как стало известно, стороны договорились о проведении осенью дней Индии в Чернигове.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым