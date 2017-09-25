Индийские врачи не могут определить пол новорожденных сиамских близнецов
2017-09-22 07:30
Индийские врачи не могут определить пол новорожденных сиамских близнецов
Дети, которые срослись в области живота и гениталий, имеют каждый свои жизненно важные органы, но не могут полноценно развиваться пока не будут разъединены.
Двое сиамских близнецов с неустановленным статью родились недавно в Индии, передает Rus.Media. Дети, которые срослись в области живота и гениталий, имеют каждый свои жизненно важные органы, но не могут полноценно развиваться пока не будут разъединены.
Как пишет британская пресса, мать близнецов выписалась из клиники через несколько часов после родов и пыталась забрать малышей с собой как можно скорее, однако медики уговорили ее остаться в больнице, поскольку младенцы находятся в зоне риска. Врачи утверждают, что через наличие у детей общей пуповины процесс их кровообращения существенно затруднено, поэтому проведение операции по разобщению может быть жизненно необходимым. Также лишь после хирургического вмешательства можно наверняка определить пол младенцев.
Сиамские близнецы появились на свет в Италии. Там дети родились сросшимися в районе брюшной полости, у них одна на двоих печень. Известно, что данное явление встречается крайне редко. В 75% случаев врожденные пороки становятся причиной преждевременной гибели людей.