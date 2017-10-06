Имущество соратника Януковича передали Нацагентству – Матиос
2017-10-06 17:19
Имущество соратника Януковича передали Нацагентству – Матиос
Арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко передано в управление Национального агентства Украины.
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Арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений, передает Rus.Media.
Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Киеве 6 октября.
Он сказал, что органы следствия наложили арест на 154 объекта недвижимого имущества в Украине, 22 транспортных средства элитных, тысячу железнодорожных полувагонов общей стоимостью 900 млн грн и корпоративные права юридических лиц на сумму более 400 млн грн.
Кроме того, военная прокуратура по международно-правовому поручению правительства княжества Лихтенштейн заморозил активы Клименко и его окружения на общую сумму около 20 миллионов долларов США.
Матиос напомнил, что наложен арест на средства компании-нерезидента Украины, конечным владельцем которой является Клименко.
“Активы, которые хранились в банке “ЮНИСОН”, который принадлежит одноименной группе компаний, арестовали – и фактически заблокировали в Украине 5 миллионов долларов США”, – уточнил он и подчеркнул, что департамент Сергея Горбатюка не заблокировал эти активы.
Матиос сообщил: “Сегодня на основании решения судьи от 28 сентября Главная военная прокуратура… передает для управления и дальнейшего розпорядженняперелік имущества, которое арестовано и находится в Украине. Это 154 объекты недвижимого имущества”.
В том числе, это квартиры в элитных жилых комплексах в Печерском районе Киева, недостроенные и достроенные особняки в Козине – аж 17 штук.
Также это имущество охранной структуры “Скиф”, которая, по словам Матиоса, оказывала противодействие расследованию – в частности, пыталась следить за следователями и судьями, а также использовали “в слепую” представителей общественных организаций.
“И наконец я могу порадовать подозреваемого Клименко, что целостный имущественный комплекс База охоты и спортивно-любительской ловли рыбы общей площадью 3000 кв м по адресу Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, урочище Белое озеро, где Клименко держал медведей и тигров, так же передаются в управление Национального агентства”, – добавил Матиос.
Главный военный прокурор также сообщил, что перерегистрация имущества Клименко на государство происходит уже второй день подряд.
А руководитель Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами Антон Янчук отметил, что это фактически первый случай передачи им имущества, но агентство готово.