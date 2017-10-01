Именно этот мужчина пришел в вашу жизнь не просто так
2017-04-02 19:12
Именно этот мужчина пришел в вашу жизнь не просто так
Мужчина — это зеркало женщины. Вообще, все люди — наши зеркала, но мужчины в особенности.
Хотим мы того или нет, действия партнера является обратной связью на сигналы, которые мы посылаем, передает Rus.Media .
Каждый человек, встречающийся нам на пути — учитель. И ваш муж неспроста пришел в вашу жизнь! Через представителей мужского пола к нам приходят самые главные и, порой, самые сложные уроки, а специальность одна: любовь и принятие себя.
Мы можем дать любовь другому человеку только тогда, когда сами ею владеем. Мы не можем дать другому того, чего у самих нет. Ваш мужчина — всегда ваше зеркало, запомните это! Он лишь отражает то, что есть у вас. Недавно я услышала от одной женщины, что я готова стараться только для достойного мужчины… Вы слышите себя? Что такое достойный мужчина?
Любой мужчина, который до вас уже привлекался, притягнувся и еще притянется, это достойный вас мужчина. Понятие «достойный» — очень относительное, потому что каждый достоин своего. Вы достойны ровно того, что притягивается к вам. Если к вам притягиваются только безвольные матрасы или маменькины сынки, это и не плохо и не хорошо, это просто факт. Факт, который показывает, что вы готовы принять в свою жизнь сегодня и сейчас. Человек, который приходит в вашу жизнь, зеркально проецирует все ваши внутренние проблемы наружу. И вы можете воспользоваться этим знанием, чтобы посмотреть на себя новыми глазами, глазами со стороны.
Давайте рассмотрим самые распространенные ситуации.
Если в вашу жизнь пришел ревнивец, вам следует учиться передавать свою сексуальную энергию в творчество, так как никогда муж-ревнивец не появится в жизни девушки, у которой решен вопрос со своей сексуальностью.
Если в вашу жизнь пришел тиран, то вам пора учиться слушать себя, потому что женщины, которые живут с тиранами, это женщины, у которых напрочь стерто понимание, что такое границы, и это превратило их в жертв. Они чувствуют себя несчастными, одинокими и покинутыми всеми. «Муж тиран, погода плохая, и в других радость в жизни, а меня обделили, видно, судьба моя такая, терпеть и страдать».
Соответственно, человек либо ставит женщину на место своим поведением, или учит эту женщину уважать себя, восстанавливает структуру ее личности, высвечивает программу «жертва», учит отстаивание границ и умение постоять за себя. Другой человек просто не сможет научить такую девушку начать слушать себя. Жертве нужно испытать сильную боль, чтобы наконец-то ей захотелось что-то изменить в своей жизни.
Если к вам пришел мужчина-алкоголик, зависим, то он не просто так притянулся в вашу жизнь. И для чего вы его выбрали. Для прохождения какого-то важного урока. Чему учит такой человек? Давайте представим, как ведет себя женщина в такой паре: она или постоянно «пилит» его и тем самым убивает на корню всю его мужественность, или находится в состоянии «бедняжечки», которой больше не повезло в жизни, и все ей обязаны.
И муж пьет, и денег мало, и дети разгильдяи. Полное уныние. Соответственно, такой мужчина учит ее в первой ситуации — женственности, «сигналит» ей о том, как она убила свою женскую природу или какую-то важную часть себя, и он убивает себя алкоголем/наркотиками, и уходит от реальности; или же, в другой ситуации, он учит ее любви к себе, уважения, прежде всего, себя, взросление, умение брать ответственность за свою жизнь и за события, происходящие в ней.
Если в вашей жизни — маменькин сынок, безвольный, бесхребетный пан, то вы относитесь к той категории девушек, которые не умеют отдавать бразды правления в руки сильного пола. Вы сами решаете, вы все лучше всех знаете, и вы все меняете. Вы не замечаете, но чаще всего ваши скандалы возникают на той почве, что вы хотите изменить человека, но никогда не прислушиваться к нему. И, да, сейчас вы будете это отрицать.
Если в вашу жизнь пришел мужчина, который кормит обещаниями, а сам вечно тусит с друзьями в самых тусовочных местах города/планеты, который красиво говорит, а вы влюблены в его состав, его стиль, его манеру жить и упиваетесь горем, «ну когда же ты угомонишься, и мы будем вместе и спокойно жить». Ответ: никогда. Такой человек пришел в вашу жизнь, чтобы сказать вам: «Начинай себя ценить!
Почему тебя устраивает, что мы играем по моим правилам, и ты готова все время подстраиваться? Я пропал на два месяца, и ты все равно меня принимаешь, потому что я накормил тебя красивыми словами? Тебя здесь не ценят. Если ты подстраиваешься сейчас под меня, то, даже когда в твою жизнь придет достойный мужчина, который полюбит тебя всем сердцем, через какое-то время он перестанет тебя ценить, потому что у тебя в голове заложена привычка подстраиваться».
Таких сценариев отношений можно перечислить еще много, но давайте вернемся к началу статьи. Что значит — «я буду стараться только для достойного мужчины»? Априори вы должны стараться не для кого и не ради кого-то, потому что на кону стоит ваше собственное развитие, вы пытаетесь в любых отношениях только для себя.
Если в жизни есть мужчина, честно спросите себя, а я достойна другого? И за какие такие качества мне сейчас можно вручить принца на белом на коне? Вы же понимаете, что принц тоже не будет с девушкой, у которой куча комплексов, тараканов и маний. Все это нужно прорабатывать. Не люди учатся водить автомобиль за рулем Ferrari.
Есть такое понятие, как «теневая часть личности» — это те качества, которые мы в себе не осознаем, не видим, не принимаем, они у нас есть, но для нашего сознания они окутаны тенью. Таким образом, зеркала бывают прямые и обратные.
Прямое зеркало: качество, что раздражает вас в ком-то — есть в вас самих. Только вы его не видите, не хотите замечать. Например: человек ленится, лежит на диване и ничего не делает. Вас это просто доводит до точки кипения, значит, это же самая лень есть у вас. Вы тоже ленивая, и вам очень хочется лечь и полежать на диване и смотреть в потолок, но вы просто себе не можете позволить, потому что вас в детстве учили быть сильной и не валяться просто так, или вы вообще никогда этого не делали, живете в страшном стрессе и бесконечной гонке — работа, дом, дети, школа, уборка и т. д. О чем это говорит? Это не означает, что вам надо прилечь вместе с мужем и забросить все дела, просто примите: «да, где-то глубоко я та еще ленища и даже круче мужа», и позволяйте хоть иногда этому качеству проявляться: устраивайте себе отдых, просто полежите, сходите на массаж, осознанно поленитесь и расслабьтесь.
Обратное зеркало: находим качество, которое вас раздражает в мужчине, и смотрим, есть ли это у вас с противоположным знаком? Например: мужчина — слабак, значит, вы — сильная, много взвалили на себя, и нужно научиться быть слабой. Человек безответственный, значит, вы — гіперответственная, все контролируете и не можете расслабиться, довериться; человек лжец — вы зациклены на правде, и вам постоянно нужны доказательства и подтверждения, нет веры; человек жадный — вы очень скупа, прежде всего, к самой себе, скупая на любовь, эмоции, время… понятен принцип?
Когда вы это все понимаете в себе, вы, во-первых, примете эти качества, ну или хотя бы начнете принимать, а во-вторых, вы станете просто выше этого, понимая, что вы есть нечто большее. Когда мы признаем в себе эти качества, то и мужчины меняются, или их поведение перестает нас трогать.
Вообще все в мире устроено по принципу зеркала. Все наше окружение является нашим отражением. С помощью других людей вы легко сможете увидеть, что есть у вас. Если вы недовольны своим окружением, работой — вы недовольны прежде всего с самой собой. Наше отношение к себе совпадает с нашим отношением к окружающим людям. А люди в свою очередь отражают наше представление о себе.
Что до меня, то и во вне. Наш внутренний мир притягивает внутренние миры других людей. Поэтому, если всем вокруг вас плохо, у всех печаль, депрессия, то это же самое происходит и у вас внутри. А если вы окружены светлыми, добрыми, любящими людьми, значит, вы сама такая же, все очень просто! Работайте над собой — изменится и мир вокруг, и люди.
Все это пишется не для того, чтобы почувствовать себя виновницами торжества, а чтобы почувствовать, как женщина может самостоятельно при желании изменить все. И даже измены — они не патология и альфонсы, это не табу. Это то, что поможет женщине пересмотреть себя и что-то в конце концов сделать, если женщина этого хочет.
Вы уже поняли, в основе всех уроков, которые несут нам мужчины, лежит возврат к нашей женской природе. Потому что у большинства женщин такие перекосы (на самом деле, это вредоносные вирусные программы, которые передаются женщинам из поколения в поколение): или мы идем в мужские энергии, и любой мужчина рядом с такой «Железной Леди» ложится на диван, садится на шею, не действует, спивается или начинает гулять. Или мы находимся в позиции жертвы и вздыхаем о своей нелегкой судьбе, а мужчина выступает в роли домашнего тирана или совершает подлые поступки.
На самом деле, через него Вселенная и пытается вразумить вас. Через все эти (и другие) типажи мужчин Вселенная говорит: «Стань женщиной! Научись любить себя, начни ценить жизнь, ведь ты пришла сюда совсем не для того, чтобы страдать! Ты — Женщина! Где текучесть воды и принятие мужа? Где пламя страсти? Где тепло очага? Где почитание и уважение к мужчине? Где мудрость и пол? Где красота, нежность, легкость, радость? Где Вера? На, держи тебе мужчину под стать — это твой «тренажер по раскрытию женственности», научись, пожалуйста».
Но мы этого не слышим, разрываем отношения, встречаем нового мужа, а там опять то же самое, бывает еще и хуже, и так по замкнутому кругу. Я всегда буду за то, что изменения должны начаться с Женщины. Все начинается с нее, так как она — пространство. Прежде, чем перекладывать ответственность на мужа, посмотрите на себя, он лишь ваше отражение. В интернете полно популярных страниц о том, как манипулировать мужчиной и добиваться от него подарков. Я не об этом. Я про уважение и любовь к себе, о вере и принятия мужа, о радость и свет жизни!
Да, это больно, больно менять себя, а еще больнее осознать, что «Я» через свои установки, вирусные программы только разрушаю свою жизнь… Но, как не странно, «Боль» нам нужна. Я поняла это, когда начала расти и развивать себя. А боль в отношениях — это неотъемлемый спутник двух взрослых партнеров, строят отношения и создают семью.
Я знаю многих мужчин и женщин, которые не выносят боли, и как только в отношениях начинаются сложности, они не выдерживают и выбирают прекратить отношения, и вскоре «прыгают» в новые отношения, думая, что там все будет по-другому и не придется переживать! Но не тут-то было! Сначала все идет шоколадно и замечательно (этап влюбленности), а потом неизменно наступает этап ссор, притирки, критики, ругани, и снова приходит та самая боль, от которой сбежали в прошлом союзе. Так есть ли смысл бегать по кругу?
Всегда задавайте себе вопрос: чему меня учит эта ситуация? Для чего она произошла? Что мне нужно для себя вынести? Тогда вы получите не отток энергии, а заберете свой ресурс.
Так почему же мы бежим от боли или считаем, что ее не должно быть? Очень часто для продолжения жизни, в том числе и жизнь семьи, нужно пройти и огонь, и воду, и медные трубы, это будет закалкой для отношений и вашим ростом. Не надо этого бояться. Любые отношения — это сложности. И если начинать отношения с мыслью, что наконец можно расслабиться и наслаждаться, то разочарование будет неизбежным. Нужно быть готовым к тому, что будет сложно, но встречать эти сложности, как шанс стать ближе, помочь друг другу, стать соратниками.
Любимый человек — это не тот, с кем можно наслаждаться 100% времени. Любимый мужчина — это тот, ради которого вы готовы преодолевать трудности и меняться. Тот, кого вы принимаете полностью, без остатка!