Имеет ли эта девушка гигантский пенис?
2017-10-17 07:59
Имеет ли эта девушка гигантский пенис?
Фотография симпатичной незнакомки в шортах набирает популярность в Интернете по совершенно непредсказуемой причине.
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Забавные оптические иллюзии, на которых у людей на фотографиях не хватает ног или какихто других конечностей, передает Rus.Media. Но здесь ситуация гораздо щекотливее! При первом взгляде на фото кажется, что героиня фото — обладательница не только стройных ног, но и аномально длинного пениса.
Мнения пользователей Интернета разделились. Что это — следствие длительного пребывания в зоне повышенной радиоактивной опасности? Межгалактический порномонстр? Неудачная (или удачная?) операция по смене пола? На самом деле это обычная тень, которая мало кого волнует.
Интернет все-таки страшное место!