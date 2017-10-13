Imagine Dragons показали новый скандальный клип
2017-10-13 14:55
Imagine Dragons показали новый скандальный клип
Американцы Imagine Dragons порадовали свежей видеоработой на трек Whatever It Takes.
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Именно песня “Whatever It Takes” уже получила необычное лирик-видео в формате 360 градусов, где можно летать по космосу, передает Rus.Media. А вот клип стал значительно более реальным и даже успел получить шквал критики от издания Esquire. Причиной для заявлений о том, что Imagine Dragons выпустили не слишком вовремя этот ролик, стал его сюжет. Потопы, вихрь и смерч, а также русалки в кадре в медиа не считают целесообразными, напоминая, что недавно мир пострадал от ураганов Харви и Мария. Остается только не искать связей и просто заценить трек: